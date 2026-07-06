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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

5 أصناف جديدة تقلل الاستيراد وتعزز الصادرات.. إنجاز جديد لوزارة الزراعة

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
شيماء مجدي

أكد  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تضع البحث العلمي الزراعي في مقدمة أولوياتها لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مشدداً على أن الابتكار الزراعي واستنباط الهجن الوطنية هما الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية الحالية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للفلاح المصري وتوفير منتجات زراعية آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وكشف فاروق، عن نجاح وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، في تسجيل خمسة أصناف مصرية جديدة من محاصيل الحبوب والخضر، والتي تم استنباطها عبر المعاهد البحثية المتخصصة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور البحث العلمي التطبيقي لزيادة الإنتاجية الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.

وأكد وزير الزراعة ، أن تسجيل هذه الأصناف يمثل إضافة نوعية حقيقية للقطاع الزراعي تعزز تنافسية مصر إقليمياً ودولياً، مؤكداً استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لعلمائها وباحثيها لتقديم حلول تطبيقية مبتكرة تخدم خطط التنمية الزراعية المستدامة وتدعم فرص التوسع الأفقي والرأسي في رقعة مصر الزراعية.

وقال الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن المركز قد نجح في تسجيل خمسة أصناف وهجن جديدة جرى استنباطها بأيدي باحثين مصريين، بهدف سد الفجوة الاستيرادية وتوفير تقاوي محلية عالية الجودة تضمن أعلى إنتاجية وأقل استهلاك للموارد المائية، لافتا الى أن هذه الأصناف، تشمل: تسجيل صنفين جديدين من الشعير هما (جيزة 201 وجيزة 202)، واللذين يمثلان حلولاً عملية للزراعة في الأراضي المستصلحة والحديثة، بإنتاجية فائقة، إضافة إلى تسجيل ثلاثة أصناف متميزة من الخضر تشمل صفي الفلفل الحلو (سويت ماجيك الأحمر وسويت ماجيك الأصفر)، بالإضافة إلى صنف الفاصوليا الجافة (ياقوت)، وكلها أصناف تمتاز بمواصفات تسويقية وتصديرية وتتحمل عمليات النقل والتخزين لمسافات طويلة.

ومن جهته، أوضح الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن الأصناف الجديدة شملت صنفي شعير هما "جيزة 201" و"جيزة 202"، واللذين يتميزان بإنتاجية مرتفعة وقدرة عالية على التأقلم مع ظروف الأراضي الجديدة خاصة في مناطق الوادي الجديد وشرق العوينات، فضلاً عن نضجهما خلال 125 يوماً، ومقاومتهما للأمراض الفطرية وكبر حجم الحبوب، مما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، إلى تسجيل ثلاثة أصناف متميزة من الخضر تجمع بين الإنتاجية العالية والجودة التسويقية، وتضم صنفي الفلفل الحلو "سويت ماجيك الأحمر" و"سويت ماجيك الأصفر" اللذين يتميزان بالتبكير في الإنتاج وقوة النمو وتحمل النقل والتخزين، إلى جانب صنف الفاصوليا الجافة "ياقوت" الذي يتميز بإنتاجية مرتفعة وبذوره الحمراء الفريدة.

الزراعة تسجيل أصناف الشعير أصناف جديدة

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