فرحة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة التوحيد

سادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب القسم العلمي "علوم" بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان، عقب انتهائهم من أداء امتحان مادة التوحيد، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وراعت الفروق الفردية بين الطلاب، كما اتسمت بالوضوح وخلوها من التعقيدات أو الجزئيات غير المباشرة.

وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بمستوى الامتحان، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر، ووفرت الفرصة أمام الطلاب لتحقيق درجات مرتفعة، خاصة مع وضوح صياغتها وتنوعها بما يقيس مستويات الفهم والاستيعاب.

الثانوية الأزهرية

وأوضح الطلاب أن الزمن المخصص للإجابة كان مناسبًا، وأتاح لهم مراجعة إجاباتهم قبل انتهاء اللجنة، معربين عن أملهم في استمرار الامتحانات بنفس المستوى خلال المواد المتبقية.

وفي محيط اللجان، حرص أولياء الأمور على استقبال أبنائهم وسط أجواء من الاطمئنان، بعد أن نقل الطلاب انطباعات إيجابية عن الامتحان، مؤكدين أن حالة الارتياح انعكست على وجوه الجميع عقب الخروج من اللجان.

وشهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان انتظامًا ملحوظًا في سير الامتحانات، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية، وتوفير الأجواء المناسبة التي تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات في هدوء وانضباط.