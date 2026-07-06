بعد اتفاق "أوبك+".. أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% عالميا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين بعد أن اتفق تحالف "أوبك+" على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتباراً من أغسطس، في وقت تتعافى فيه الصادرات من كبار المنتجين عبر مضيق هرمز، مما قد يسهم في زيادة الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 07:56 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار، أو 1.41%، إلى 71.10 دولار للبرميل، بعد أن سجلت ارتفاعاً 0.45% عند التسوية يوم الجمعة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتاً أو 1.16% إلى 67.89 دولار للبرميل.

ولم تكن هناك تسوية لعقود الخام الأميركي يوم الجمعة، إذ كانت الأسواق الأميركية مغلقة قبل يوم من عطلة عيد الاستقلال، وفق وكالة "رويترز".

واتفق تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس، تضاف إلى زيادات مماثلة في شهري يونيو ويوليو.