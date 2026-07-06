الصين ترسل 80 طنا من المساعدات إلى فنزويلا لدعم جهود الإغاثة

أرسلت الصين الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا لدعم جهود الإغاثة من الكوارث عقب الزلزالين المدمرين اللذين خلفا دمارا هائلا.

وتشمل الشحنة 20 مولدا كهربائيا، وثماني وحدات لتنقية المياه، و200 جهاز تعقيم، و200 مجموعة من معدات الإضاءة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وأكثر من 1700 خيمة، وأكثر من 6700 بطانية، إضافة إلى المساعدة النقدية الفورية التي قدمتها بكين لفنزويلا، بحسب شبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعربت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة، ديلسي رودريجيز، عن شكرها الجزيل للرئيس الصيني شي جين بينج على هذه البادرة الإنسانية.

كما أعربت عن امتنانها للحكومة الصينية لتضامنها ودعمها للشعب الفنزويلي في أعقاب الزلزال، ووقوفها إلى جانب فنزويلا خلال هذه الظروف الصعبة.

ومن المقرر إرسال المزيد من الإمدادات الإغاثية من بكين خلال الأيام القادمة.