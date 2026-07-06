العميد والملك.. اتحاد الكرة ينشر صورة لمحمد صلاح وحسام حسن: طموحنا ملوش حدود

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية صورة جديدة تجمع قائد منتخب مصر محمد صلاح مع المدير الفني حسام حسن من تدريبات "الفراعنة".



وعلق الاتحاد المصري على الصورة بعبارة: “العميد والملك.. طموحنا ملوش حدود ” في إشارة إلى طموحات المنتخب في الفترة المقبلة.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.

ويحرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال دور المجموعات، والذي منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس العالم.