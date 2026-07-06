قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026
توغل إسرائيلي جديد في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
العميد والملك.. اتحاد الكرة ينشر صورة لمحمد صلاح وحسام حسن: طموحنا ملوش حدود
حصل على توقيعهما.. الأهلي يخطر ثنائي إنبي أقطاي وعلي محمود بموعد الانتظام في التدريبات
عين بتصور وعين بتبكي.. كواليس أشهر صور كأس العالم 2026 وتوثيق فرحة التأهل
رسميًا.. برشلونة يضم بطل مونديال 2014 إلى جهاز هانز فليك
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.. ونائب: أتوقع استمرار هبوطه في هذه الحالة
سمحت لأولادها بالجلوس أعلى سيارتها.. القبض على قائدة سيارة بالتجمع
السفير الأسترالي للبابا تواضروس: لمست روح التعايش السلمي في مصر طوال فترة عملي
تأجيل استئناف الـ3 طالبات المتهمات بالتعدي على زميلتهن فى مدرسة التجمع
خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بشومة داخل محل بالشرقية
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

العميد والملك.. اتحاد الكرة ينشر صورة لمحمد صلاح وحسام حسن: طموحنا ملوش حدود

العميد والملك.. الاتحاد المصري ينشر صورة لصلاح وحسن ويؤكد: طموحنا ملوش حدود
العميد والملك.. الاتحاد المصري ينشر صورة لصلاح وحسن ويؤكد: طموحنا ملوش حدود
علا محمد

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية صورة جديدة تجمع قائد منتخب مصر محمد صلاح مع المدير الفني حسام حسن من تدريبات "الفراعنة".

وعلق الاتحاد المصري على الصورة بعبارة: “العميد والملك.. طموحنا ملوش حدود ” في إشارة إلى طموحات المنتخب في الفترة المقبلة.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، تحضيراته الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويسعى الجهاز الفني إلى وضع اللمسات النهائية على الخطة الفنية والتشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء، في ظل أهمية المباراة التي تمثل محطة فارقة في مشوار المنتخب الوطني بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال.

مران خفيف لوضع اللمسات الأخيرة

ويؤدي منتخب مصر، اليوم، مرانًا خفيفًا على ملعب التدريب المخصص له في مدينة أتلانتا، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على بعض الجمل التكتيكية، وتجنب تعرض أي لاعب للإجهاد قبل ساعات من المواجهة المنتظرة.

ويحرص الجهاز الفني على رفع الحالة المعنوية للاعبين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب خلال دور المجموعات، والذي منح الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في مواصلة كتابة التاريخ خلال النسخة الحالية من كأس العالم.

الاتحاد المصري لكرة القدم فيفا فيفا الاتحاد المصري قائد منتخب مصر منتخب مصر محمد صلاح حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

الفضة

الفضة تحقق مكاسب تاريخية 63.4% خلال عام.. وعيار 999 يقفز من 63 إلى 103 جنيهات

الذهب

قوة الدولار تضغط على الذهب و 55 جنيهًا خسائر محلية مع بداية تعاملات الأسبوع

البنك المركزي

3 سيناريوهات تحدد مصير الفائدة في مصر الخميس المقبل| تحليل

بالصور

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد