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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذكرى رحيله الثانية.. أحمد رفعت الحاضر الغائب في قلوب الجماهير المصرية

أحمد رفعت
أحمد رفعت
إسراء أشرف

في مثل هذا اليوم، تحل الذكرى الثانية لرحيل أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، الذي وافته المنية في 6 يوليو 2024، بعد أشهر من معاناة صحية بدأت إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال إحدى مباريات الدوري المصري.

وكان أحمد رفعت، الذي رحل عن عمر 30 عامًا، قد سقط على أرض الملعب خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مارس 2024، بعدما تعرض لتوقف في عضلة القلب، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة.

وكشفت المستشفى، في بيان رسمي آنذاك، أن اللاعب وصل وهو في حالة توقف كامل لعضلة القلب، وخضع لعمليات إنعاش قلب رئوي استمرت لأكثر من ساعتين، تخللتها عدة اضطرابات خطيرة في ضربات القلب استدعت استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، قبل أن تستقر حالته ويتم نقله إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج.

ورغم تحسن حالته وخروجه من المستشفى لاحقًا، تعرض أحمد رفعت لتدهور مفاجئ في حالته الصحية، ليعلن نادي مودرن سبورت، في مثل هذا اليوم من عام 2024، وفاته إثر المضاعفات الناتجة عن الأزمة القلبية التي تعرض لها.

وخلال مسيرته الكروية، ارتدى أحمد رفعت قمصان عدد من الأندية المصرية، أبرزها إنبي والزمالك والمصري ومودرن سبورت، كما مثل منتخب مصر في 7 مباريات دولية، وترك بصمة مميزة بموهبته وأخلاقه داخل وخارج المستطيل الأخضر، ليظل اسمه حاضرًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية.

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