سمحت لأولادها بالجلوس أعلى سيارتها.. القبض على قائدة سيارة بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدة سيارة "ملاكى" بالسماح لبعض الأطفال بالجلوس أعلى السيارة حال سيرها بأحد الطرق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة معرضةً حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدتها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) وبمواجهتها أقرت بأنها قائدة السيارة وأن الأطفال الظاهرين بمقطع الفيديو أنجالها وكانو جالسين أعلى السيارة على سبيل اللهو.



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

