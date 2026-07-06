القبض على مسن سكب زيت على المقاعد بمحطة سكة حديد بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتصوير آخر وتوبيخه لقيامه بسكب زيت على المقاعد المخصصة للإنتظار داخل إحدى محطات القطار الكائنة بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ بزعم إعتياد بعض الأشخاص الجلوس عليها ليلاً لتعاطى المواد المخدرة والإتيان بأفعال خادشة للحياء.



بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مسن - سبق له العمل كحارس بهيئة السكة الحديدية وحالياً بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله أقر بقيامه بسكب الزيت على المقاعد المخصصة للإنتظار بالمحطة لمنع الجلوس عليها ، لعلمه من الأهالى بتردد أشخاص عليها ليلاً لتعاطى المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

