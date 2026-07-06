سريلانكا .. مقتل 25 شخصًا وإصابة 100في اشتباكات عنيفة داخل سجن

أفادت مصادر شرطية و طبية في سريلانكا بمقتل مقتل 25 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين، و ذلك خلال اشتباكات عنيفة، اليوم، بين مجموعتين من نزلاء أحد السجون.

و اندلعت الاشتباكات، التي استمرت على مدار يومين، بين مجموعتين متنافستين من السجناء داخل السجن الواقع على بعد نحو 35 كيلومترًا شمال العاصمة كولومبو، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المنشأة، ما استدعى تدخل قوات الأمن لاستعادة السيطرة على الأوضاع، و ذلك حسب مصادر أمنية وطبية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من بين القتلى أربعة من حراس السجن، فيما نُقل أكثر من 100 مصاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بعضهم في حالة حرجة. كما فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة داخل السجن ومحيطه لمنع تجدد أعمال العنف.



وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بين سجناء مدانين وآخرين موقوفين على ذمة قضايا داخل سجن يقع في بلدة نيجومبو الساحلية، على بعد نحو 35 كيلومترًا شمال العاصمة التجارية كولومبو، بحسب "رويترز".

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

وأكدت مصادر في الشرطة أن عمليات حصر أعداد القتلى والمصابين لا تزال جارية، مع استمرار الجهود للسيطرة على الأوضاع داخل السجن.



ومن جانبه، قال متحدث باسم الجيش إن القوات المسلحة تلقت طلبًا من الشرطة لتقديم الدعم عند الحاجة، مشيرًا إلى أن الجيش لا يزال في حالة تأهب.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، انتشارًا أمنيًا مكثفًا أمام بوابة السجن، بينما شوهدت حافلات تابعة للشرطة تنقل عددًا من النزلاء المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.