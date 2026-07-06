"سلمان للإغاثة": تبرعات منصة "ساهم" لغزة تتجاوز حاجز 750 مليون ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، حاجز الـ750 مليون ريال وذلك دعما للاحتياجات الإنسانية.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية" إن المملكة سيرت الجسور الجوية والبرية لإغاثة الأشقاء الفلسطينين جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على أهالي قطاع غزة.

ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في استقبال التبرعات المالية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.