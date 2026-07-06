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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
عزة عاطف

تخوض شركة "تويوتا" (Toyota) اليابانية غمار العصر الحديث مستندة إلى إستراتيجية ميكانيكية متعددة المسارات؛ حيث ترفض وضع بيضها بالكامل في سلة واحدة، وتواصل تقديم خيارات متنوعة تشمل سيارات البنزين، والهجين (Hybrid)، والهجين القابل للشحن بمصدر كهربائي (PHEV)، فضلًا عن المركبات الكهربائية بالكامل. 

والآن، يتجاوز الصانع الياباني العريق هذه الحدود الأرضية للتنقل لوجستيًا، ليوجه أنظاره فوريًا نحو السماء عبر تدشين تحالف إستراتيجي وتأسيس شركة مشتركة مع رائدة الطيران الكهربائي الأمريكية (Joby Aviation).

ويتمثل الدور المحوري والأساسي لتويوتا في هذا المشروع استثماريًا في نقل خبراتها العالمية الطويلة في خطوط الإنتاج ونظم الإدارة التشغيلية فائقة الدقة والإنتاجية. 

وتمتلك تويوتا في الأسواق الأمريكية وحدها 11 مصنعًا إنتاجيًا كبيرًا ماديًا؛ بما في ذلك مصنع ولاية كنتاكي الضخم المسؤول عن بناء طرازات ناجحة مبيعاتيًا مثل كامري هايبرد وراف فور هايبرد، بالإضافة إلى مصنع ألباما المتخصص هندسيًا في صب المحركات وتطوير التروس التفاضلية. 

ويسعى هذا التحالف الصناعي الجديد إلى وضع حجر الأساس لبدء عمليات الإنتاج على نطاق تجاري كاسح من خلال رفع كفاءة التصنيع، وضبط الجودة، وتخفيض الكلفة المالية بنهاية عام 2026 الحالي.

مشروع "جوبي تويوتا" المشترك: حسم خطوط إنتاج السيارات الطائرة

أسفر التحالف الهيكلي بين العملاقين رسميًا عن تأسيس شركة مشتركة متخصصة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحمل اسم "شركة جوبي تويوتا لإعداد تصنيع الطيران" (Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Co.)، وتمتلك تويوتا حصة الأغلبية فيها بنسبة 51% بينما تذهب الـ 49% المتبقية لشركة جوبي. 

ويهدف هذا الكيان الهندسي الجديد إلى قيادة عملية التحول التكتيكي الحاسم لطائرات جوبي الكهربائية العمودية الاقلاع والهبوط (eVTOL) من مرحلة الاختبارات الجافة وإجراءات الاعتماد الفيدرالي، إلى مرحلة الإنتاج الكمي ماديًا لتغطية الطلب المتزايد في صالات العرض الرقمية لعام 2026 والأعوام المقبلة.

وتخطط تويوتا لتطبيق نظام الإنتاج الشهير الخاص بها (Toyota Production System) لتفكيك أي معوقات لوجستية قد تواجه خط التجميع الرئيسي في مدينة "مارينا" بكاليفورنيا. 

ويتضمن هذا التعاون الهندسي دمج تقنيات تصنيع متطورة للمكونات الميكانيكية المعقدة، والتحكم الآلي الصارم في سلاسل التوريد الجوية، مما يسهم فوريًا في تسريع تسليم طلبات الطائرة المبتكرة "Joby S4" المصممة لحمل 4 ركاب بالإضافة إلى طيار واحد، والتي تصل سرعتها الجوية إلى 200 ميل في الساعة. 

آفاق استثمارية واعدة وتحديات الأسواق العالمية لعام 2026 الحالي

يفتح دخول تويوتا إلى هذا القطاع آفاقًا تسويقية ومبيعاتية غير مسبوقة لسوق النقل الجوي الحضري؛ حيث تراهن المجموعات الاستثمارية على أن البصمة الهندسية لتويوتا ستمنح مشروع التاكسي الطائر موثوقية تشغيلية مادية تفتقر إليها الشركات الناشئة الجافة بالأسواق. 

ورغم أن نيل الموافقات النهائية الكاملة للتشغيل التجاري من هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) لا يزال يتطلب مراجعات فنية صارمة بنهاية عام 2026 الحالي، إلا أن هذا التحالف حسم صدارة الشراكة استثماريًا.

وتسعى الشركتان لوجستيًا إلى دمج خدمات التاكسي الطائر ضمن شبكات النقل الذكية بالمدن الكبرى مثل نيويورك، ولوس أنجلوس، ودبي. 

تويوتا 

ويمثل نجاح تويوتا في ضبط كلفة تصنيع الطائرات وسعر بيعها للمشغلين ركيزة أساسية لتحويل هذا الحلم العلمي فوريًا إلى واقع ملموس وبأسعار معقولة للمستهلكين، لتثبت العلامة اليابانية مجددًا أن فلسفتها التصنيعية مرنة وقابلة للتطبيق بكفاءة تامة سواء كان ذلك على الأسفلت أو بين الغيوم بنهاية عام 2026 الحالي.

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