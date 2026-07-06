تتسبب موجات الحرارة الشديدة والمتلاحقة لعام 2026 الحالي في إحداث اضطرابات واسعة النطاق بمختلف دول العالم؛ حيث ارتبطت الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة بزيادة مبيعات أجهزة التبريد والضغط اللوجستي على شبكات الكهرباء.

لكن الإنسان ليس المتضرر الوحيد من هذا الطقس القاسي، إذ يمتد التأثير السلبي ماديًا لتتعرض السيارات لأضرار بالغة وتلفيات ميكانيكية غير متوقعة إذا لم يتم تداركها فوريًا.

ونقلت شبكة "WIBW" الإخبارية، استنادًا إلى تقارير رسمية جافة صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، أن الحرارة المرتفعة ترفع بكثافة من مخاطر الأعطال الميكانيكية المفاجئة على الطرقات السريعة.

ولا يتوقف الأمر عند التسبب في صداع مادي وإحباط لمالكي السيارات في صالات العرض فقط، بل يمتد ليشكل مخاوف أمنية حقيقية لسلامة الفنيين ورجال الإنقاذ على الطرق.

وتؤدي الحرارة المفرطة إلى غليان المحركات، إضعاف كفاءة البطاريات، وتدمير سلامة الإطارات؛ ولهذا السبب حسمت الجمعية حزمة من التذكيرات والفحوصات البسيطة لضمان سلامة السائقين قبل الانطلاق لعام 2026 الحالي.

الفحص البسيط يجنبك الأعطال الكارثية: تفكيك لغز تلف البطاريات ماديًا

تتمثل النصيحة الأولى والحاسمة لخبراء الجمعية في ضرورة فحص بطارية السيارة فوريًا؛ إذ يتوهم الكثير من السائقين أن البرد القارس هو العدو الوحيد للبطاريات، بينما تثبت التقارير الجافة أن الحرارة الشديدة هي المسبب الأول لتسريع التفاعلات الكيميائية الضارة وتبخر السوائل الداخلية.

وتعمل هذه الأجواء الساخنة على تقصير العمر الافتراضي للبطارية بشكل ملحوظ، والذي يتراوح تشغيليًا في الغالب بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وتؤدي البطارية الضعيفة أو التالفة ماديًا إلى صعوبة شديدة في تشغيل المحرك فوريًا، مما يهدد بترك السائقين وعائلاتهم عالقين على الطرقات لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بنهاية عام 2026 الحالي، بانتظار وصول سيارات المساعدة اللوجستية.

ويوصي الفنيون بضرورة تنظيف أقطاب البطارية ماديًا من الأملاح والتآكل لضمان تدفق التيار بسلاسة ودون معوقات برمجية.

سائل التبريد وزيوت المحرك: جدار الحماية اللوجستي ضد الغليان

يأتي فحص مستوى سائل التبريد (الرادياتير) كخط دفاع ثانٍ لمنع الكوارث الهندسية داخل حوض المحرك؛ حيث يلعب هذا السائل دورًا تكتيكيًا هادفًا في تنظيم درجة حرارة السيارة ميكانيكيًا عبر امتصاص الحرارة الزائدة الناتجة عن احتكاك الأجزاء المعدنية داخل كتلة المحرك، ثم نقلها لوجستيًا إلى الرادياتير ليتم تبريدها وإعادة تدويرها بصفة مستمرة.

وتتسبب الحرارة الخارجية العالية في زيادة معدلات تبخر السوائل، مما يقلل من كفاءة الدورة التبريدية ويقود فوريًا إلى ظاهرة "غليان المحرك" وتلف الشاسيه.

ولضمان حماية استثمارية كاملة لأجزاء السيارة الفاخرة، يشدد خبراء الصيانة على أهمية الالتزام بمواعيد تغيير زيت المحرك بانتظام؛ فالزيت لا يقتصر دوره تشغيليًا على تزييت التروس الميكانيكية فحسب، بل يساهم ماديًا في خفض لغات الحرارة المتولدة عن الاحتكاك.

وبدون توفير لزوجة مناسبة وتشحيم مثالي، تزداد كلفة التآكل نتيجة تلاحم المعادن الجافة ببعضها، مما يرفع احتمالية انهيار المحرك فوريًا وتكبيد المالك فواتير إصلاح باهظة بصالات الصيانة لعام 2026 الحالي والأعوام القادمة.