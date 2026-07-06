قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الخطوط الحمراء.. تعليق ناري لـ يويفا على ازمة مهاجم منتخب أمريكا
البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل
نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية
الفلبين تترقب وصول إعصار بافي خلال ساعات وتحذر من رياح عاتية وأمطار غزيرة
إصابة شخص في انهيار عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة بحري بالإسكندرية
بعد الجدل المثار حول إزالة مقابر بعودة سالم.. مذكرات رسمية تكشف مخالفات بناء ورئيس مدينة ديرب نجم يوضح الحقيقة
التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين
بعد زيادته 15%.. أنواع المعاشات والمستحقين
تحذير عاجل.. الإرشاد البيطري يكشف خطوات مهمة لتفادي انتشار الثعابين في الحر
بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
فرحة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة التوحيد
الأوقاف: إقبال كبير على دولة التلاوة في الموسم الثاني.. ومد التصفيات إلى 5 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الحرارة الشديدة تهدد سيارتك.. إليك 5 فحوصات هامة لإنقاذه

نصائح لحماية السيارة في الصيف
نصائح لحماية السيارة في الصيف
عزة عاطف

تتسبب موجات الحرارة الشديدة والمتلاحقة لعام 2026 الحالي في إحداث اضطرابات واسعة النطاق بمختلف دول العالم؛ حيث ارتبطت الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة بزيادة مبيعات أجهزة التبريد والضغط اللوجستي على شبكات الكهرباء. 

لكن الإنسان ليس المتضرر الوحيد من هذا الطقس القاسي، إذ يمتد التأثير السلبي ماديًا لتتعرض السيارات لأضرار بالغة وتلفيات ميكانيكية غير متوقعة إذا لم يتم تداركها فوريًا.

ونقلت شبكة "WIBW" الإخبارية، استنادًا إلى تقارير رسمية جافة صادرة عن جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، أن الحرارة المرتفعة ترفع بكثافة من مخاطر الأعطال الميكانيكية المفاجئة على الطرقات السريعة. 

ولا يتوقف الأمر عند التسبب في صداع مادي وإحباط لمالكي السيارات في صالات العرض فقط، بل يمتد ليشكل مخاوف أمنية حقيقية لسلامة الفنيين ورجال الإنقاذ على الطرق. 

وتؤدي الحرارة المفرطة إلى غليان المحركات، إضعاف كفاءة البطاريات، وتدمير سلامة الإطارات؛ ولهذا السبب حسمت الجمعية حزمة من التذكيرات والفحوصات البسيطة لضمان سلامة السائقين قبل الانطلاق لعام 2026 الحالي.

الفحص البسيط يجنبك الأعطال الكارثية: تفكيك لغز تلف البطاريات ماديًا

تتمثل النصيحة الأولى والحاسمة لخبراء الجمعية في ضرورة فحص بطارية السيارة فوريًا؛ إذ يتوهم الكثير من السائقين أن البرد القارس هو العدو الوحيد للبطاريات، بينما تثبت التقارير الجافة أن الحرارة الشديدة هي المسبب الأول لتسريع التفاعلات الكيميائية الضارة وتبخر السوائل الداخلية. 

وتعمل هذه الأجواء الساخنة على تقصير العمر الافتراضي للبطارية بشكل ملحوظ، والذي يتراوح تشغيليًا في الغالب بين 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.

وتؤدي البطارية الضعيفة أو التالفة ماديًا إلى صعوبة شديدة في تشغيل المحرك فوريًا، مما يهدد بترك السائقين وعائلاتهم عالقين على الطرقات لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة بنهاية عام 2026 الحالي، بانتظار وصول سيارات المساعدة اللوجستية. 

ويوصي الفنيون بضرورة تنظيف أقطاب البطارية ماديًا من الأملاح والتآكل لضمان تدفق التيار بسلاسة ودون معوقات برمجية.

سائل التبريد وزيوت المحرك: جدار الحماية اللوجستي ضد الغليان

يأتي فحص مستوى سائل التبريد (الرادياتير) كخط دفاع ثانٍ لمنع الكوارث الهندسية داخل حوض المحرك؛ حيث يلعب هذا السائل دورًا تكتيكيًا هادفًا في تنظيم درجة حرارة السيارة ميكانيكيًا عبر امتصاص الحرارة الزائدة الناتجة عن احتكاك الأجزاء المعدنية داخل كتلة المحرك، ثم نقلها لوجستيًا إلى الرادياتير ليتم تبريدها وإعادة تدويرها بصفة مستمرة. 

وتتسبب الحرارة الخارجية العالية في زيادة معدلات تبخر السوائل، مما يقلل من كفاءة الدورة التبريدية ويقود فوريًا إلى ظاهرة "غليان المحرك" وتلف الشاسيه.

ولضمان حماية استثمارية كاملة لأجزاء السيارة الفاخرة، يشدد خبراء الصيانة على أهمية الالتزام بمواعيد تغيير زيت المحرك بانتظام؛ فالزيت لا يقتصر دوره تشغيليًا على تزييت التروس الميكانيكية فحسب، بل يساهم ماديًا في خفض لغات الحرارة المتولدة عن الاحتكاك. 

وبدون توفير لزوجة مناسبة وتشحيم مثالي، تزداد كلفة التآكل نتيجة تلاحم المعادن الجافة ببعضها، مما يرفع احتمالية انهيار المحرك فوريًا وتكبيد المالك فواتير إصلاح باهظة بصالات الصيانة لعام 2026 الحالي والأعوام القادمة.

أسباب غليان محرك السيارة مياه الرادياتير عيوب تلف بطارية السيارة صيانة السيارات نصائح لحماية السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

العراق

القضاء العراقي: إجمالي المبالغ المضبوطة في قضايا الفساد بلغ 127 مليار دينار و24 مليون دولار

لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في جنوب لبنان وسط ترقب للانسحاب

الدكتور عبد البصير حسن، الإعلامي والباحث

عبد البصير حسن: مدونة سلوك التناول الإعلامي لقضايا الأطفال هى الأولى من نوعها عربيا

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد