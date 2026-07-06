صلاح يتحدى مارتينيز في قمة مصر والأرجنتين.. مواجهة خاصة في طريق حلم المونديال

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعالمية إلي مدينة أتلانتا الأمريكية مساء الثلاثاء عندما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026 في لقاء يحمل طابعا تنافسيًا خاصا بين قائد الفراعنة محمد صلاح وحارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز.

تاريخ متوازن بين صلاح ومارتينيز

ورغم أن المواجهة ستكون الأولى بين النجمين على مستوى المنتخبات في كأس العالم فإنهما التقيا من قبل في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز عندما كان مارتينيز يدافع عن ألوان أرسنال ثم أستون فيلا بينما يقود صلاح هجوم ليفربول.

وخاض اللاعبان 13 مواجهة في مختلف البطولات حقق خلالها محمد صلاح 6 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لإيميليانو مارتينيز، فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل وهو ما يعكس التقارب الكبير بين الطرفين قبل صدام المونديال.

صلاح يقود حلم الإنجاز التاريخي

يدخل محمد صلاح المباراة بطموحات كبيرة بعدما لعب دورا محوريا في قيادة منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، من خلال مساهماته التهديفية وصناعته للأهداف خلال مشوار البطولة.

كما منح تعافي قائد الفراعنة من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا دفعة معنوية كبيرة للجهاز الفني والجماهير، ليصبح جاهزًا لقيادة المنتخب في واحدة من أهم مباريات الكرة المصرية.

الأرجنتين تتمسك بحلم الدفاع عن اللقب

في المقابل، يخوض المنتخب الأرجنتيني المواجهة بشعار الحفاظ على لقب كأس العالم مستندا إلى خبراته الكبيرة وكتيبة من النجوم، يتقدمهم الحارس إيميليانو مارتينيز، الذي يعد أحد أبرز حراس المرمى في العالم خلال السنوات الأخيرة.

موعد المباراة وطريق المتأهل

تنطلق مباراة مصر والأرجنتين في السابعة مساء الثلاثاء 7 يوليو على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب مصر إلى مواصلة مشواره التاريخي في البطولة بينما يسعى المنتخب الأرجنتيني لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، على أن يواجه الفائز من اللقاء المتأهل من مواجهة سويسرا وكولومبيا في الدور ربع النهائي.