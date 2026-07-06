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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية في 3588 مسجدا

تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية في ٣٥٨٨ مسجدًا
تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية في ٣٥٨٨ مسجدًا
عبد الرحمن محمد

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج «المساجد المحورية» بمختلف محافظات الجمهورية، حيث عُقدت لقاءات دعوية وتثقيفية في (٣٥٨٨) مسجدًا، ضمن خطتها الدعوية الشاملة الهادفة إلى تعزيز دور المسجد في بناء الوعي، وتوسيع جسور التواصل المباشر بين الأئمة ورواد المساجد، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، بما يسهم في بناء الإنسان المصري، وصناعة الوعي الرشيد، في إطار جهود الوزارة المستمرة لنشر الفكر المستنير، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق في المجتمع.

وشهدت اللقاءات مناقشة موضوع: «حفظ اللسان»، حيث أكد الأئمة أن اللسان من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فقد امتنَّ سبحانه وتعالى عليه بنعمة البيان والتعبير، مبينين أن هذه النعمة تستوجب شكر الله تعالى بحسن استخدامها فيما ينفع الفرد والمجتمع، واجتناب كل قول يوقع في الإثم، أو يفسد العلاقات بين الناس، أو يثير الفتن، أو يهدم القيم.

وأوضح الأئمة أن السنة النبوية المطهرة أولت حفظ اللسان عنايةً كبيرةً، مستشهدين بقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمونَ مِن لسانِه ويَدِه، والمُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما نَهى اللهُ عنه»، مؤكدين أن هذا التوجيه النبوي الجامع يدعو إلى كفِّ الأذى عن الناس قولًا وفعلًا، ويبين أن كمال الإيمان وحسن الإسلام يظهران في سلامة اللسان من الغيبة، والنميمة، والكذب، والسخرية، وسائر صور الأذى والعدوان.

وأشاروا إلى أن حفظ اللسان ليس مجرد خلق فردي، بل هو أساس لاستقرار الأسرة، وتماسك المجتمع، وتعزيز روح المحبة والاحترام بين الناس، مؤكدين أن الكلمة الطيبة صدقة، وأن المسلم ينبغي أن يجعل لسانه أداةً للبناء والإصلاح، ونشر الخير، وإشاعة قيم الرحمة والتسامح، لا وسيلةً للإساءة أو إثارة الفرقة والخلاف.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى تعظيم رسالة المسجد، وتفعيل دوره الدعوي والتنويري والمجتمعي، والإسهام في نشر الوعي الرشيد، وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع متماسك، ويعزز ثقافة الاحترام والمسئولية، ويحصن المجتمع من السلوكيات السلبية، والتحديات الفكرية، والانحرافات القيمية.

وزارة الأوقاف المساجد المحورية موضوع «حفظ اللسان» رسالة المسجد

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