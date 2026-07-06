جهز ورقك.. خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني ورابط التقديم

جهود كبرى تبذلها وزارة الكهرباء لمساعدة المواطنين والتيسير عليهم في إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، حيث وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة زيادة عدد المنافذ المخصصة لاستقبال طلبات تحويل العداد الكودى إلى قانونى، لتسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف الزحام على المراكز القائمة.

شرط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

ومن أبرز ضوابط وشروط تحويل العدادات الكودية إلى قانونية ، هي تركيز الدولة إجراءات التصالح في مخالفات البناء أو إثبات الجدية في السير بها، حيث يعد ذلك شرطًا رئيسيًا لا يمكن الاستغناء عنه للحصول على العداد القانوني، وكل من تقدم بإجراءات التصالح، فسيتلقى رسالة نصية من شركة الكهرباء للبدء في إجراءات تحويل العداد الكودي.

وبدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تنفيذ إجراءات تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية (SMS) للمواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية.

نموذج 8 أو نموذج 10 للتصالح



إذا كنت من أصحاب العدادات الكودية وترغب في التصالح وتحويله إلى قانوني، فعليك تقديم «نموذج 8» أو «نموذج 10» الصادرين وفق قوانين التصالح المعمول بها، حيث يعد ذلك كافيًا لإثبات اتخاذ خطوات رسمية نحو تقنين الوضع، وهو ما يسهم في تسريع فحص الطلبات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التحويل.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودى إلى قانونى

شددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على ضرورة العمل على سرعة إنهاء طلبات تحويل العداد الكودى إلى قانونى فور تقديم المستندات الصحيحة، والتي تشمل:

نموذج 8 النهائي – وفقًا لمنطوق قرار التصالح والوحدات المتصالح عليها.

نموذج 10 الدائم – للمواطنين الذين أكملوا إجراءات التصالح بشكل نهائي.

نموذج 7 – حسب الوحدات المتصالح عليها ومنطوق قرار التصالح.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

عقد ملكية أو إيجار للوحدة (يُفضل أن يكون موثقاً).

إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو آخر إيصال ممارسة.

العقد الأصلي المبرم بين المشترك وشركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودي

كما أكدت الشركة على قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهة الإدارية المختصة، حتى وإن انتهت مدة سريانها، وذلك تيسيرًا على المواطنين الذين قد تكون وثائقهم قد مضى عليها وقت بسبب طول إجراءات التصالح أو البيروقراطية.

خطوات تحويل العداد الكودى إلى قانونى

يمكن للمواطنين الراغبين في تحويل العداد الكودى إلى قانونى اتباع الخطوات التالية:

1-التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

2-تقديم مستندات التصالح على مخالفات البناء.

3-الحصول على نموذج (10) النهائى الخاص بالتصالح.

4-التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.

5-تحديث بيانات العداد من رقم كودى إلى اسم المشترك.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء العداد الكودي

يمكنك الدخول على الرابط الرسمي لـ منصة الكهرباء ، والبدء في إجراءات تحويل العداد الكودي

تحويل العداد الكودي إلى قانوني يبدأ برسائل SMS

بدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتقدموا بالمستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، لإبلاغهم ببدء إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد إعلان وزير الكهرباء خلال اجتماع مجلس الوزراء انطلاق مرحلة تقنين الأوضاع وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين المستوفين للشروط.

التسعيرة الجديدة للعداد الكودى 2026

اعتمدت وزارة الكهرباء تطبيق سعر موحد للعدادات الكودية بدلاً من نظام الشرائح، لتتم المحاسبة بقيمة 2.74 جنيه (274 قرشًا) لكل كيلووات/ساعة منذ أول كيلووات يتم استهلاكه.

ويختلف هذا النظام عن العدادات القانونية، التى تعتمد على شرائح الاستهلاك، ما يجعل تكلفة الاستهلاك أقل فى كثير من الحالات، خاصة لأصحاب معدلات الاستهلاك المنخفضة والمتوسطة.