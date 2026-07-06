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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه.. ونائب: أتوقع استمرار هبوطه في هذه الحالة

الدولار
الدولار
معتز الخصوصي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، وسجل في البنك المركزي المصرى  48.86 جنيه للشراء 49.00 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري

-  48.86 جنيه للشراء.

-  49.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

-  48.85 جنيه للشراء.

-  48.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

- 48.85 جنيه للشراء.

-  48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-  48.83 جنيه للشراء.

-  48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

- 48.85 جنيه للشراء.

-  48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

-  48.84 جنيه للشراء.

-  48.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى المصرف المتحد

-  48.85 جنيه للشراء.

-  48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

-  48.82 جنيه للشراء.

-  48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

-  48.87 جنيه للشراء.

- 48.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

-  48.92 جنيه للشراء.

-  49.02 جنيه للبيع.

ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب ، إن هبوط سعر الدولار مرتبط بأسباب صعود الدولار بالأساس ، حيث كان صعود الدولار بسبب ضغوط على العرض والطلب على العملة الصعبة ، وجزء كبير منها له علاقة بحالة القلق التي أدت إلى خروج الأموال الساخنة في وقت سريع جدا.

وأشار فؤاد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على مدار الـ 3 أيام الماضية نشهد عودة للأموال الساخنة في نوع من أنواع الغطاء الدولاري الذي يزيد ، و بما إن البنك المركزي متبني منذ بداية الأزمة سعر مرن فإنه سيكون قادر حينما يستعيد ما فقده فإنه سيعود لعمل توازن مرة آخرى في سعر الصرف عن طريق آليات العرض والطلب.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب  : هذا يثبت ما تحدثنا فيه منذ البداية حينما حذرنا المواطنين من القلق لأن ما يحدث وضع طبيعي ، لأن البنك المركزي إذا ظل يثبت سعر الدولار على 47 جنيه أو 48 جنيه فلن يستطيع أن يصعد ويهبط بالشكل الذي هو عليه الآن ، ولذلك فإن هذا أمر طبيعي.

واختتم: إذا استمرت الأمور سنشهد هبوط في سعر الدولار ، إلا أنه هناك جزئية عليها ضغط شديد وهو الخروج الدولاري الشديد المتجه لملف الطاقة ، ولو نظرنا إلى أرقام الميزان التجاري التي خرجت علينا منذ أيام سنجد أن هناك ضغوط شديدة جدا على استيراد المواد البترولية ، مما أدى إلى وجود ضغط على الدولار.

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