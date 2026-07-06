تراجع الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات البنوك اليوم

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، وسجل في البنك المركزي المصرى 48.86 جنيه للشراء 49.00 جنيه للبيع.
أسعار الدولار اليوم
سعر الدولار فى البنك المركزي المصري
- 48.86 جنيه للشراء.
- 49.00 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك البركة
- 48.85 جنيه للشراء.
- 48.950 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
- 48.85 جنيه للشراء.
- 48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
- 48.83 جنيه للشراء.
- 48.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
- 48.85 جنيه للشراء.
- 48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB
- 48.84 جنيه للشراء.
- 48.94 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى المصرف المتحد
- 48.85 جنيه للشراء.
- 48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول
- 48.82 جنيه للشراء.
- 48.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
- 48.87 جنيه للشراء.
- 48.97 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى
- 48.92 جنيه للشراء.
- 49.02 جنيه للبيع.