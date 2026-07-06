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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحت ال 49 جنيها.. تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم

الدولار
الدولار
أمل مجدى

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 6 يوليو 2026 في البنوك المصرية وسجل في البنك المركزي المصري سعر48.86 جنيه للشراء 49.00 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو  48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم


سعر الدولار فى البنك المركزي المصري
48.86 جنيه للشراء.
49.00 جنيه للبيع.
 


سعر الدولار فى بنك مصر
48.92 جنيه للشراء.
49.02 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.82 جنيه للشراء.
48.92 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
48.92 جنيه للشراء.
49.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى المصرف المتحد
48.85 جنيه للشراء.
48.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول
48.83 جنيه للشراء.
48.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
48.92 جنيه للشراء.
49.02 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى
48.92 جنيه للشراء.
49.02 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار الآن سعر الدولار مقابل الجنيه

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