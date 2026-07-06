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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بأول التعاملات..سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار  في أول تعاملات اليوم الإثنين 6-7-2026 على مستوي البنوك العاملين في مصر.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقراراً في تداولات اليوم بالبنوك المصرية وسط ترقب بعد هبوطه أمس.

الدولار يتراجع

فقد سعر الدولار 19 قرشًا من قيمته أمس ليرتفع بذلك مركز الجنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 48.88 جنيها للشراء و 48.98 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 48.82 جنيها للشراء و 48.92 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 48.83 جنيها للشراء و 48.93 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 48.85 جنيها للشراء و 48.95 جنيها للبيع في بنوك "المصرف المتحد، البركة، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار

الدولار في معظم البنوك

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك 48.9 جنيها للشراء و 49 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، التعمير والاسكان، نكست".

وصل سعر الدولار في معظم البنوك 48.92 جنيها للشراء و 48.02 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، التنمية الصناعية، سايب، المصري الخليجي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

وسجل أعلي سعر دولار 49.1 جنيها للشراء و 49.2 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.08 جنيها للشراء و 49.08 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري.

ووصل ثالث أعلي دولار 48.94 جنيها للشراء و 49.03 جنيها للبيع في بنكي الأهلي الكويتي و الكويت الوطني.

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