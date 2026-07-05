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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2026، وفق أحدث التحديثات المعلنة من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين الراغبين في التعرف إلى أحدث أسعار صرف العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي.

ويحظى سعر الدولار باهتمام واسع باعتباره من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يحرص المواطنون على متابعتها بصورة يومية، لما له من ارتباط مباشر بالعديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية، إلى جانب تأثيره في حركة الاستيراد والتصدير وعدد من القطاعات المختلفة.

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سعر الدولار اليوم

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري

أظهرت البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في مصر استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر التحديثات الرسمية، حيث حافظت أسعار الشراء والبيع على مستوياتها داخل معظم البنوك الحكومية والخاصة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار البنوك في تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية بصورة دورية، بما يعكس حركة التداول داخل السوق المصرفية، مع وجود فروق محدودة بين بنك وآخر في أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع، ليواصل البنك العمل بالسعر الرسمي المعلن خلال بداية تعاملات اليوم.

ويعد البنك الأهلي المصري من أكثر البنوك التي تشهد اهتمامًا من العملاء الراغبين في متابعة أسعار العملات الأجنبية، نظرًا إلى حجم تعاملاته وانتشار فروعه في مختلف المحافظات.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.05 جنيه للشراء، و49.19 جنيه للبيع، وفق أحدث البيانات الرسمية الصادرة مع بداية تعاملات الأحد 5 يوليو 2026.

ويعكس السعر المعلن من البنك المركزي متوسط أسعار التداول داخل القطاع المصرفي، ويعد مرجعًا رئيسيًا لمتابعة حركة أسعار الصرف في السوق المحلية.

سعر الدولار في المصرف المتحد

استقر سعر الدولار في المصرف المتحد عند 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيرات جديدة خلال التعاملات الصباحية.

ويأتي ذلك في إطار حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار صرف الدولار في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه للبيع، ليظل من بين البنوك التي تقدم أسعارًا متقاربة مع بقية المؤسسات المصرفية.

ويتابع العديد من العملاء أسعار الدولار في بنك الإسكندرية بصورة يومية، سواء لأغراض شراء العملة أو بيعها أو تنفيذ التحويلات المالية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث صادر عن البنك مع بداية التعاملات.

ويواصل مصرف أبو ظبي الإسلامي الإعلان عن أسعار العملات الأجنبية بشكل دوري، بما يتيح للعملاء متابعة أحدث مستويات أسعار الصرف.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته دون تغيير خلال التعاملات الصباحية.

ويأتي ذلك ضمن حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الدولار في البنوك المصرية، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

سعر الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

وجاءت أسعار الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في عدد من البنوك على النحو الآتي.

  • البنك المركزي المصري: 49.05 جنيه للشراء، و49.19 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 49.08 جنيه للشراء، و49.18 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49 جنيهًا للشراء، و49.10 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

استمرار استقرار سعر الدولار في بداية التعاملات

تعكس أسعار الدولار المعلنة مع بداية تعاملات اليوم استمرار حالة الاستقرار في سوق الصرف الرسمية، حيث لم تسجل البنوك أي تغيرات جديدة في أسعار الشراء والبيع، مع استمرار تحديث البيانات بصورة منتظمة وفق حركة التداول داخل السوق.

سعر الدولار في مصر

ويواصل سعر الدولار تصدر اهتمامات المواطنين، خاصة مع ارتباطه بالعديد من المعاملات الاقتصادية والمالية، وهو ما يجعل متابعة أسعار الصرف اليومية من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الشركات والمتعاملين في الأسواق المختلفة.

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