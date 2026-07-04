تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل عن تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمة تصحيح بيانات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية إلكترونيًا، من خلال بوابة مركز خدمة المواطنين، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات على المواطنين، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الصندوق أو مراكز خدمة العملاء.

وقدمت مذيعة صدى البلد عن اتاحة الخدمة وإمكانية تعديل بعض البيانات الأساسية الخاصة بطلب الحجز، سواء للمتقدمين الذين يمتلكون حسابًا مسبقًا على البوابة الإلكترونية أو الراغبين في إنشاء حساب جديد للاستفادة من الخدمات المتاحة.