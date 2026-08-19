ماذا فعل إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور التركي؟

علّق إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، على رفض النادي الأهلي العرض المقدم من نادي كونيا سبور التركي للحصول على خدماته.

وشارك إمام عاشور، صورة لشعار القلعة الحمراء مشيراً بالرموز إلى استمراره للنهاية في النادي الأهلي.

وكان قد حسم النادي الأهلي موقفه بشكل رسمي من العرض المقدم من نادي كونيا سبور التركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ النادي الأحمر نظيره التركي برفض رحيل اللاعب.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى إدارة كونيا سبور اليوم، ردًا على العرض المقدم للحصول على خدمات إمام عاشور، والذي تضمن دفع 4.5 مليون دولار مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم سداد قيمة المقابل المالي على مدار 3 سنوات.

وأكد الأهلي في رده الرسمي تمسكه باستمرار إمام عاشور ضمن صفوف الفريق، موضحًا أن اللاعب ليس معروضًا للبيع خلال الموسم الحالي، ليغلق بذلك الباب أمام إمكانية انتقاله إلى النادي التركي في الميركاتو الصيفي الجاري.