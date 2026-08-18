أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور

نشر إمام عاشور صورة جديدة في أول رد فعل له عقب رفض النادي الأهلي العرض المقدم من نادي كونيا سبور التركي للحصول على خدماته ،و ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وظهر إمام عاشور في الصورة رفقة زميله محمد مجدي أفشة ، خلال تواجدهما مع الفريق، دون أن يرفق المنشور بأي تعليق مكتوب، مكتفيا بوضع رمز «النسر» فقط.

و كان قد حسم النادي الأهلي موقفه بشكل رسمي من العرض المقدم من نادي كونيا سبور التركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبلغ النادي الأحمر نظيره التركي برفض رحيل اللاعب.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى إدارة كونيا سبور اليوم، ردًا على العرض المقدم للحصول على خدمات إمام عاشور، والذي تضمن دفع 4.5 مليون دولار مقابل إتمام الصفقة، على أن يتم سداد قيمة المقابل المالي على مدار 3 سنوات.

وأكد الأهلي في رده الرسمي تمسكه باستمرار إمام عاشور ضمن صفوف الفريق، موضحًا أن اللاعب ليس معروضًا للبيع خلال الموسم الحالي، ليغلق بذلك الباب أمام إمكانية انتقاله إلى النادي التركي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء رد النادي الأهلي واضحًا بشأن مستقبل إمام عاشور، حيث رفض العرض المالي المقدم من كونيا سبور، دون الدخول في مفاوضات جديدة بشأن المقابل المادي، مؤكدًا أن اللاعب خارج حسابات البيع خلال الموسم الحالي.

وتضمن خطاب الأهلي الموجه إلى النادي التركي: «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل 4.5 مليون دولار تُسدد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضًا للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

ويعكس الرد الرسمي من النادي الأهلي تمسك الإدارة باستمرار إمام عاشور، خاصة أن اللاعب يمثل أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، في ظل الاعتماد عليه ضمن حسابات الجهاز الفني للمنافسة على البطولات المختلفة خلال الموسم الجديد.