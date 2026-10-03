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مواعيد مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواعيد مباريات اليوم السبت 3 أكتوبر في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، إلى منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، حيث تقام عدد من المواجهات القوية التي تجمع بين منتخبات القارة الأوروبية.

وتشهد مباريات اليوم مواجهات مرتقبة، في مقدمتها مباراة كرواتيا أمام إنجلترا، إلى جانب اللقاء الذي يجمع منتخب إسبانيا مع التشيك، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة نتائج هذه المباريات وترتيب المجموعات.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

وتنطلق منافسات اليوم في بطولة دوري الأمم الأوروبية بإقامة مباراة تجمع بين فنلندا وألبانيا، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، تقام عدة مواجهات، أبرزها مباراة كرواتيا وإنجلترا، والتي تعد من أبرز لقاءات الجولة، كما يلتقي منتخب روسيا البيضاء مع سان مارينو.

وفي التوقيت ذاته، يواجه منتخب إستونيا نظيره لوكسمبورج، بينما يلتقي منتخب أيسلندا مع بلغاريا، ضمن منافسات البطولة.

وتستكمل مباريات دوري الأمم الأوروبية في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع التشيك في مواجهة قوية.

كما تقام في التوقيت نفسه مباراة مقدونيا الشمالية أمام اسكتلندا، إلى جانب لقاء سويسرا وسلوفينيا.

جدول مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

* فنلندا ضد ألبانيا – الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
* كرواتيا ضد إنجلترا – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
* روسيا البيضاء ضد سان مارينو – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
* إستونيا ضد لوكسمبورج – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
* أيسلندا ضد بلغاريا – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
* إسبانيا ضد التشيك – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
* مقدونيا الشمالية ضد اسكتلندا – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.
* سويسرا ضد سلوفينيا – الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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