موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة قوية تجمع منتخب فرنسا بنظيره الإيطالي، اليوم الجمعة، على ملعب فرنسا في العاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

يدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حصد 6 نقاط من انتصارين متتاليين على تركيا وبلجيكا، ويسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب خطوة جديدة من حسم صدارة المجموعة.

إيطاليا تتمسك بفرصة الفوز الثاني

في المقابل، يخوض المنتخب الإيطالي المواجهة بحثًا عن انتصاره الثاني في البطولة، بعدما نجح في تجاوز تركيا خلال الجولة الماضية، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

زيدان يظهر للمرة الأولى في ملعب فرنسا

وتحمل المباراة أهمية خاصة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إذ تشهد ظهوره الأول على ملعب فرنسا مع منتخب بلاده، بعدما تولى قيادة «الديوك» قبل انطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية.

موعد القمة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا وإيطاليا في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:45 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1، ضمن تغطية شبكة beIN Sports لمنافسات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.