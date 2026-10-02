جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت

وسعت شركة «جيب» تشكيلة طراز «شيروكي» لموديل عام 2027؛ عبر تقديم فئة «ترايل هوك» المجهزة لقدرات القيادة القاسية وحوز المعيار المعتمد للمسارات الوعرة (Trail Rated)، وذلك عقب إطلاق الجيل الجديد من شيروكي لموديل 2026.

وتستهدف الشركة تقديم خيار يستند إلى قدرات ميكانيكية حقيقية لمنافسة طرازات هذه الفئة، مثل «فورد برونكو سبورت باد لاندز»، عبر تعزيز الارتفاع عن الأرض وتوفير نظام دفع رباعي متقدم.



أنظمة دفع متقدمة وقدرات عبور صحراوية

وتتضمن المنظومة الفنية نظام الدفع الرباعي «Active Drive II 4x4» المزود بنمط الإغلاق المباشر (Lock Mode)، إضافة إلى وحدة نقل الحركة ذات السرعتين (PTU) التي توفر نسبة منخفضة تبلغ 2.92 مع نسبة زحف تبلغ 37.5:1.

ويوفر نظام إدارة السحب «Selec-Terrain» خيارات قيادة متعددة تشمل الوضع التلقائي (Auto)، والرياضي (Sport)، والجليد (Snow)، والرمال/الطين (Sand/Mud)، وضعية الصخور (Rock).

واختبر مهندسو الشركة المركبة في تضاريس مقاطعتي «سانت هولو» و«موآب» للتأكد من قدرتها على التعامل مع الأسطح الصخرية والمسارات الرملية.

دروع حماية ومواصفات الهيكل الميكانيكي

تعتمد السيارة على صفائح حماية سفلية مصنوعة من الصلب لحماية المحور الأمامي والتوصيلات الكهربائية وخزان الوقود، مع إضافة لوح حماية مخصص لحزمة البطارية الهجينة.

وتسجل شيروكي ترايل هوك ارتفاعًا عن الأرض يبلغ 9 بوصات، مع زوايا اقتراب 28.8 درجة، ومغادرة 31.8 درجة، وانكسار 21.9 درجة، إضافة إلى تحسن مؤشر السفر على المنحدرات (Ramp Travel Index) بمقدار 45 نقطة مقارنة بفئات شيروكي القياسية.

منظومة حركة هجينة وأسعار رسمية

تستمد المركبة قوتها من محرك هجين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة إجمالية تبلغ 210 حصان، وعزم دوران يبلغ 230 رطل-قدم.

وتصل قدرة القطر للسيارة إلى 3,500 رطل (نحو 1,587 كجم)، مع معدل استهلاك وقود مجمع يبلغ 31 ميلًا لكل جالون.

وتبدأ أسعار جيب شيروكي ترايل هوك 2027 من 44,625 دولارًا أمريكيًا شاملة رسوم الشحن والتسليم.