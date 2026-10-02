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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد إسرائيلي وقصف مكثف يستهدف مناطق في قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
عبد الخالق صلاح

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من قطاع غزة، إن قطاع غزة يشهد منذ فجر اليوم تصعيدًا إسرائيليًا مكثفًا، موضحًا أن الغارات والقصف وإطلاق النار طالوا أكثر من منطقة في القطاع، بالإضافة إلى أن طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة على المناطق الشرقية من مدينة غزة، وتحديدًا حيي الشجاعية والتفاح.

وأوضح جبر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عددًا من المنازل في حيي الشجاعية والتفاح تعرض للاستهداف من الطائرات الإسرائيلية، ما أدى إلى تدميرها بشكل فوري، مشيرًا إلى أن طائرات مسيّرة ألقت قنابل على حي الشجاعية، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن التصعيد امتد إلى المحافظة الوسطى، حيث فتحت آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة شرق المحافظة نيرانها بشكل مباشر باتجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، بالتزامن مع سقوط قذائف مدفعية شرق مخيم البريج.

وأكد بشير جبر أن ما تشهده مناطق مختلفة من قطاع غزة يأتي في إطار تصعيد مكثف للقصف وإطلاق النار، لافتًا إلى استمرار الغارات والاستهدافات الإسرائيلية منذ ساعات الفجر وحتى وقت المداخلة.

الطائرات الإسرائيلية بشير جبر القاهرة الإخبارية غزة

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