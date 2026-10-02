الأهلي يوضح سبب غياب أكرم توفيق عن ودية المقاصة

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن أكرم توفيق يشتكى من نزلة برد شديدة، وفضل الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة إعفاءه من المشاركة في ودية الفريق أمام مصر المقاصة اليوم.

وأضاف أن أكرم سوف يخضع لفحص طبي لاحقًا للاطمئنان عليه، وتحديد مدى إمكانية مشاركته في المران القادم مع الفريق.

الأهلي اليوم مصر المقاصة وديًّا

ويواجه الأهلي اليوم مصر المقاصة وديًّا في ثاني تجاربه الودية خلال مرحلة التوقف الدولي الجارية، حيث خاض الأهلي مباراته الأولى أمام الاتحاد المصراتي الليبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بترول أسيوط في منافسات كأس العاصمة والمحدد لها ٧ أكتوبر الجاري.