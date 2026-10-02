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خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

المشاجرة
المشاجرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 22 أغسطس الماضي، تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول ضم 4 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات متفرقة، وطرف ثان ضم 5 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمة بالساعد الأيمن، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة المركز، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، محدثين الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ بسبب ذات الخلافات.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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