خلاف على قطعة أرض.. القبض على طرفى مشاجرة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبحيرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 22 أغسطس الماضي، تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول ضم 4 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمات متفرقة، وطرف ثان ضم 5 أشخاص، أحدهم مصاب بكدمة بالساعد الأيمن، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول ملكية قطعة أرض كائنة بدائرة المركز، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب، محدثين الإصابات المشار إليها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه؛ بسبب ذات الخلافات.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.