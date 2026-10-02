2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، متأثرة بانخفاض سعر الأوقية في الأسواق العالمية إلى 4177.17 دولار، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة في مصر، ليفقد جرام الذهب عيار 21 جزءًا من قيمته مع بداية تعاملات أكتوبر، بعد شهر شهد تراجعًا ملحوظًا في أسعار المعدن الأصفر.

وشهدت حركة الذهب المحلية ضغوطًا جديدة، حيث فقد سعر الجنيه الذهب نحو 2000 جنيه من قيمته مقارنة بسعره قبل أيام قليلة، بينما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 250 جنيهًا خلال الفترة نفسها.



سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 2/10/2026

جاءت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الجمعة 2 أكتوبر 2026 عند المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: 7028 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 22: 6442 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21: 6150 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 5271 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 49200 جنيه.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا ومتابعة في سوق الصاغة، فيما تتأثر أسعار مختلف الأعيرة بحركة الأوقية عالميًا، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه وحركة الطلب داخل السوق.

الذهب يواصل التحرك بعد خسائر سبتمبر

جاء التراجع الحالي في سعر الذهب اليوم بعد أداء سلبي للمعدن الأصفر في السوق خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 3%، فاقدًا نحو 325 جنيهًا من قيمته خلال الشهر.

وتراجع سعر عيار 21 من مستوى 6400 جنيه في سبتمبر إلى نحو 6110 جنيهات بنهاية الشهر، فيما سجل أدنى مستوى له خلال سبتمبر عند 6075 جنيهًا للجرام.

وتوضح هذه التحركات أن الذهب أنهى سبتمبر تحت ضغوط بيعية، قبل أن تستمر حالة التذبذب مع بداية أكتوبر، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية في الأسواق العالمية.

كما انعكست التطورات العالمية على حركة الذهب المحلية، خاصة مع ارتباط تسعير المعدن النفيس في مصر بعدد من العوامل الرئيسية، وفي مقدمتها سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار أمام الجنيه.

تراجع الذهب عالميًا يضغط على الأسعار المحلية

تزامنت خسائر الذهب محليًا مع انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، حيث وصلت الأوقية إلى 4177.17 دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة.

وينعكس أي تغير في سعر الأوقية العالمية بصورة مباشرة على حركة الذهب في الأسواق المحلية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سعر صرف الدولار وحركة الطلب داخل سوق الصاغة.

ومع بداية أكتوبر، يترقب المتعاملون اتجاهات الذهب عالميًا، خاصة في ظل استمرار متابعة قرارات البنوك المركزية وتطورات أسعار الفائدة وحركة الدولار.

وتظل هذه العوامل من أبرز المحددات التي تفسر تحركات سعر الذهب اليوم في السوق المحلية، إلى جانب التغيرات في الطلب والعرض.



سعر الذهب اليوم

الدولار والفائدة يحددان مسار الذهب

على صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، في ظل تراجع معدلات التضخم واستمرار الحذر بشأن انعكاسات التطورات الجيوسياسية على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتؤثر أسعار الفائدة على جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، ولذلك تتابع أسواق المعدن النفيس قرارات البنوك المركزية وتوقعات السياسة النقدية بصورة مستمرة.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 2.3% خلال سبتمبر، لتزيد قيمته بأكثر من جنيه واحد، وينهي الشهر أعلى مستوى 52 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار تحركات الأموال الساخنة المرتبطة بتطورات الحرب الإيرانية.

وتأتي تحركات الدولار ضمن العوامل التي تنعكس على تسعير الذهب محليًا، إلى جانب حركة الأوقية في الأسواق العالمية.

عوامل تحدد أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بمزيج من العوامل المحلية والعالمية، وهو ما يجعل حركة المعدن النفيس عرضة للتغير المستمر وفق تطورات الأسواق.

ومن أبرز العوامل المؤثرة:

سعر الأوقية عالميًا: يمثل أحد أهم محددات حركة الذهب محليًا.

سعر الدولار أمام الجنيه: يؤثر على تكلفة الذهب المستورد وتسعيره في السوق.

حركة الطلب داخل سوق الصاغة: تؤثر في مستويات التداول المحلية.

أسعار الفائدة: ترتبط بجاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تحقق عائدًا.

التطورات الجيوسياسية: يمكن أن تؤثر في توجهات المستثمرين والأسواق العالمية.

وبالتالي، فإن تحركات سعر الذهب اليوم خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة باتجاهات الأسواق العالمية، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار والسياسة النقدية.



سعر الذهب اليوم

خسائر عيار 21 والجنيه الذهب خلال أيام

ويكشف التراجع الأخير عن انخفاضات ملحوظة مقارنة بالمستويات التي سجلها الذهب قبل أيام قليلة، إذ فقد الجنيه الذهب نحو 2000 جنيه، بينما خسر جرام عيار 21 نحو 250 جنيهًا.

ويأتي ذلك بعد أن شهد سبتمبر تراجعًا في أسعار الذهب، حيث فقد عيار 21 نحو 325 جنيهًا خلال الشهر، منخفضًا من 6400 جنيه إلى 6110 جنيهات، مع تسجيل أدنى مستوى عند 6075 جنيهًا.

ومع بداية شهر أكتوبر، يترقب المتعاملون في محلات الصاغة مدى قدرة الأسعار على الاستقرار عند المستويات الحالية، أو استمرار التحركات مع تغير سعر الأوقية والدولار خلال جلسات التداول المقبلة.

ويظل سعر الذهب اليوم محل متابعة من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل سرعة تغير الأسعار المحلية ارتباطًا بالتطورات العالمية وحركة سوق الصرف.