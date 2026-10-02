نسعى لحلول بالتنسيق مع «فيفا».. أبو ريدة يكشف كواليس التحرك لإقامة البطولة العربية للأندية

كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تحركات الاتحاد العربي خلال الفترة الحالية؛ من أجل إيجاد الموعد والصيغة المناسبين لإقامة البطولات العربية المقبلة، وفي مقدمتها البطولة العربية للأندية.

وأكد أبو ريدة، على هامش اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم، أن تلك الاجتماعات شهدت مناقشات مهمة ومثمرة حول مستقبل البطولات التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة المقبلة، في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها أجندة كرة القدم العالمية، والتي أصبحت أكثر ازدحاما على مستوى الأندية والمنتخبات.

وقال أبو ريدة، إن البطولة العربية للأندية كانت ضمن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، مع وجود رغبة في استمرار إقامة البطولة، إلا أن تحديد موعد مناسب “يمثل تحديا كبيرا” في ظل ازدحام الأجندة الدولية والقارية.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة، أن الارتباطات المتعددة للأندية والمنتخبات خلال الفترة الحالية والمقبلة؛ تجعل مهمة تحديد موعد للبطولة العربية أكثر صعوبة، خاصة مع تداخل العديد من الاستحقاقات الدولية والقارية، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد وشكل البطولة.

وأضاف هاني أبو ريدة: اجتماع الاتحاد العربي كان مثمرا وتم خلاله مناقشة البطولات القادمة للاتحاد العربي ومن بينها تنظيم البطولة العربية للأندية.

وتابع: تمت مناقشة تنظيم البطولة العربية للأندية لكن الأجندة صعبة جدا في هذه الفترة، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية بسبب ازدحامها.

وأشار النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو الوصول إلى حلول عملية تتيح إقامة البطولات العربية دون التأثير على ارتباطات الأندية والمنتخبات مؤكدا أن الاتحاد العربي يتعامل مع الأمر من خلال التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال أبو ريدة: نحاول إيجاد حلول وطريقة مثلى لإقامة بطولاتنا وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتأتي تحركات الاتحاد العربي؛ في إطار السعي للحفاظ على استمرارية البطولات العربية وتطويرها في ظل التحديات التي فرضها التوسع الكبير في أجندة المسابقات الدولية والقارية وزيادة عدد البطولات والالتزامات التي أصبحت تواجه الأندية والمنتخبات على مدار الموسم.

ويعمل الاتحاد العربي خلال الفترة الحالية على دراسة البدائل المتاحة والوصول إلى صيغة تتناسب مع أجندة كرة القدم العالمية بما يسمح بإقامة مسابقاته بصورة منتظمة ويمنح الأندية العربية فرصة التنافس في بطولة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المشاورات والتنسيق بين الاتحاد العربي والاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب الاتحادات الوطنية والأندية المعنية من أجل حسم التصور الخاص بالبطولات المقبلة وتحديد المواعيد التي يمكن من خلالها تنظيمها بالشكل المناسب.

ويؤكد حديث أبو ريدة أن ملف البطولة العربية للأندية لا يزال مطروحا بقوة على طاولة الاتحاد العربي وأن الصعوبة الحالية لا ترتبط بالرغبة في إقامة البطولة وإنما بالتحديات المرتبطة بتحديد الموعد المناسب في ظل ازدحام أجندة كرة القدم على المستويين الدولي والقاري.