نزل 25 جنيه.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

هوى سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الجمعة 2-10-2026 على مستوى محلات الصاغة.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيهًا بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط الذهب في آخر تحديث له اليوم 6150 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7028 جنيها للشراء و6971 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6442 جنيها للشراء و6390 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6150 جنيها للشراء و6100 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5271 جنيها للشراء و5228 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.2 ألف جنيه للشراء و48.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4181 دولارا للشراء و4180 دولارا للبيع.