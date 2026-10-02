سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الجمعة 2-10-2026

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة استقرار نسبي يميل إلي ارتفاع طفيف سجله المعدن الأصفر ختام تعاملات أمس الخميس، متأثرا بصعود الأوقية عالميا كذلك سعر الدولار في البنوك.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب في مصر خلال خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات gold-price-today.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

بلغ سعر الجرام من الذهب عيار 24 نحو 7030 جنيهًا للبيع و6985 جنيهًا للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6150 جنيهًا للبيع، و6110 جنيهات للشراء.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5270 جنيهًا للبيع و5235 جنيهًا للشراء.

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 4100 جنيه للبيع و4075 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49200 جنيه للبيع، مقابل 48880 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة محليًا

بلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 218615 جنيهًا للبيع، مقابل 217190 جنيهًا للشراء.

سعر الأوقية عالميا

وسجلت سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية الآن 4179.03 دولارًا .

دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة 52.31 جنيهًا، وهو المستوى نفسه المسجل في البنوك عند 52.31 جنيهًا، ما يعني تطابق سعر الصرف بين السوقين.

عوامل مؤثر أسعار الذهب في مصر

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بحركة الأونصة عالميًا وبسعر الصرف، وهما العاملان الرئيسيان في تسعير المعدن الأصفر في مصر.