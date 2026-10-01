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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 عند 6140 جنيها.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب في مصر على مدار تعاملات اليوم الخميس مقارنة بسعر إغلاق أمس الأربعاء، وفي السوق المحلية صعد عيار 21 إلى 6140 جنيها للبيع مقارنة بسعر أمس 6120 بارتفاع 20 جنيها.

وعالميا شهدت سعر أوقية الذهب حالة من التذبذب اليوم لتصعد الآن وتسجل 4162 دولارا مقارنة 4151 دولارا سعر تداول الأربعاء بزيادة أكثر من 10 دولارات.

وخلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات  المسائية اليوم  الخميس الأول من أكتوبر 2026 وفقا لآخر تحديثات متوسط الأسعار المعلنة من محلات الصاغة في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر: عيار 21 يقفز 20 جنيهًا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6140 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء، مقابل 6120 جنيهًا للبيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بزيادة قدرها 20 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً، 7015 جنيهًا للبيع و6960 جنيهًا للشراء. 

وبلغ  سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5265 جنيهًا للبيع و5220 جنيهًا للشراء.

بينما سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4095 جنيهًا للبيع و4060 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر دون الـ 50 ألفا

سجل الجنيه الذهب نحو 49120 جنيهًا للبيع و48720 جنيهًا للشراء، وهو مؤشر يتابعه المقبلون على الادخار والاستثمار في السبائك والعملات الذهبية.

 سعر الأوقية محليًا

بلغ سعر الأوقية محليًا 218260 جنيهًا للبيع و216480 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب 

سعر الأوقية عالميًا 

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) إلى 4162.33 دولارًا، مقابل 4151.27 دولارًا في ختام تعاملات أمس، بزيادة نحو 11 دولارًا. 

سعر دولار الصاغة

وفي سوق الصرف، سجل دولار الصاغة 52.44 جنيهًا، مقابل 52.34 جنيهًا في البنوك، وهو العامل الذي يربط الأسعار المحلية للذهب بتحركات البورصة العالمية.

عوامل مؤثر  أسعار الذهب في مصر

يتأثر سعر الذهب في السوق المحلية بعاملين رئيسيين: سعر الأوقية في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ويعد الذهب ملاذًا آمنًا للمدخرين ومخرن للقيمة في أوقات التقلبات الاقتصادية.

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