بوتين: العالم يتجه نحو التعددية القطبية.. وضرورة التوافق على مبادئ النظام العالمي الجديد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يشهد تحولات وتغييرات واسعة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عواقب هذه التحولات لا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل، في ظل ما يشهده النظام الدولي من تغيرات متسارعة.

مبادئ النظام العالمي الجديد

وقال بوتين إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الدول التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ النظام العالمي الجديد، موضحًا أن العالم يمر بمرحلة تحول نحو التعددية القطبية، وسط مخاطر وتحديات متعددة.

وأضاف الرئيس الروسي أن العالم سيصبح، بحسب رؤيته، في حال أفضل إذا تراجعت الهيمنة الغربية، مشددًا على أهمية إعادة صياغة العلاقات الدولية بما يتناسب مع التحولات الجارية في موازين القوى العالمية.

بوتين: نواصل الدعوة لإصلاح الأمم المتحدة



وأكد بوتين أن روسيا تواصل دعوتها إلى إجراء إصلاحات داخل منظمة الأمم المتحدة، معتبرًا أن النفوذ الغربي يؤدي إلى اختلال في التوازن داخل المنظمة الدولية.

النظام الدولي الحالي

وأشار إلى ضرورة تطوير المؤسسات الدولية بما يعكس المتغيرات التي يشهدها العالم، ويمنح مختلف الدول والمناطق تمثيلًا أكثر اتساقًا مع واقع النظام الدولي الحالي.