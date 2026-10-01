بوتين: العالم أجمع سيضطر للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العالم بأسره، شرقه وغربه وشماله وجنوبه، سيضطر عاجلاً أم آجلاً للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد، مشدداً على أن مسؤولية العالم عن المستقبل المشترك ليست مجرد شعار.

اتفاق حتمي على النظام العالمي الجديد

وقال بوتين خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثالث والعشرين لنادي "فالداي" الدولي للحوار: "سيتعين على الجميع في العالم، شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، عاجلاً أم آجلاً التوصل إلى اتفاق بشأن مبادئ نظام عالمي جديد، النزعات السائدة على الساحة العالمية تجعلك تفكر في كيفية الحفاظ على السلام والأمن العالميين".

معايير قانونية سقطت



وأكد أن العديد من المعايير القانونية السابقة تم التخلي عنها في جميع أنحاء العالم ولم تظهر معايير جديدة بعد، مضيفاً: "تحدث تغييرات في جميع أنحاء العالم وعلى كافة الأصعدة مما يهيئ الظروف لتحول نوعي. الحياة كلها تتغير والبشرية لم تدرك بعد حجم التحديات التي تواجهها".



الصراعات الدولية ستستمر



وتابع: "من المرجح جداً استمرار الصراعات الدولية في المستقبل القريب، والاستقرار الداخلي للدول له أهمية قصوى، والسلطات يمكنها اتخاذ طرق مختلفة لضمان ذلك، والاستقرار الداخلي بالنسبة لأي دولة يظل دائماً أهم من أي شيء آخر".

التكنولوجيا.. وخطر الدمار

وأكد بوتين أن التكنولوجيا تفتح آفاقاً هائلة لتحسين جودة الحياة لكنها تحمل في طياتها خطر الدمار جراء الصراعات.

تراجع الهيمنة الغربية سيغير العالم للأفضل

وختم بالقول: "واثقون من منظور استراتيجي ومع تراجع الهيمنة الغربية بأن الوضع في العالم سيتغير نحو الأفضل".