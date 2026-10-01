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ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
آية التيجي

خطفت ملكة جمال مصر العالمية إيرينا يسري الأنظار خلال ظهورها بفستان ذهبي مستوحى من الإطلالة الشهيرة للنجمة العالمية مارلين مونرو، في ظهور أعاد إلى الأذهان واحدة من أشهر إطلالات هوليوود على مر التاريخ.

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور إيرينا يسري بالفستان الذهبي، وسط تفاعل واسع مع الإطلالة التي تحمل طابعًا كلاسيكيًا مستوحى من النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو.

واختارت إيرينا يسري الظهور بفستان ذهبي مستوحى من الفستان الشهير الذي ارتدته مارلين مونرو، ليجمع اللوك بين الطابع الكلاسيكي واللمسات العصرية.

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

ويتميز الفستان باللون الذهبي اللامع الذي يمنحه حضورًا لافتًا، إلى جانب التصميم الذي ارتبط في ذاكرة الجمهور بإحدى أشهر إطلالات مارلين مونرو.

وأضفت إيرينا يسري لمساتها الخاصة على الإطلالة من خلال طريقة تنسيق الفستان والمكياج وتسريحة الشعر، لتقدم ظهورًا مستوحى من أيقونة السينما العالمية مع الحفاظ على طابعها الخاص.

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

فستان مارلين مونرو الذهبي

ويُعد الفستان الذهبي من أشهر الإطلالات المرتبطة باسم مارلين مونرو، التي أصبحت على مدار عقود واحدة من أبرز أيقونات الموضة والسينما في هوليوود.

وتعيد إطلالة إيرينا يسري بالفستان إلى الواجهة الحديث عن الأزياء الأيقونية التي تظل حاضرة في عالم الموضة، حتى بعد مرور سنوات طويلة على ظهورها الأول.

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

تفاعل الجمهور مع إطلالة إيرينا يسري

وأثارت إطلالة ملكة جمال مصر العالمية تفاعل متابعيها، خاصة مع التشابه الواضح في فكرة الفستان مع الإطلالة الشهيرة لمارلين مونرو.

وتساءل عدد من المتابعين عن رأي الجمهور في الإطلالة، وهل يفضلون ظهور إيرينا يسري بالفستان الذهبي أم الإطلالة الأصلية التي ظهرت بها مارلين مونرو.

مارلين مونرو بفستانها الذهبي الأسطوري
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إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

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