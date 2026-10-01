الأوقاف الفلسطينية: اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي انتهاك لحرمته ومحاولة لفرض واقع جديد

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية باقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وأداء حفلات ورقصات وطقوس استفزازية داخل باحاته، في انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين وتعد سافر على حرمة المساجد والمقدسات الإسلامية.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذه الممارسات والتصرفات الاستفزازية تأتي في إطار المخططات المتواصلة لفرض التغيير الديموغرافي والمكاني في الحرم الإبراهيمي، ومحاولات تهويده والتضييق على المصلين المسلمين والاعتداء على حقوقهم الدينية والتاريخية الأصلية.

وشددت على أن المسجد الإبراهيمي هو وقف إسلامي خالص بكافة أجزائه وباحاته، ولا حق ولا سيادة لأي طرف آخر فيه، محذرة من خطورة تكرار هذه الاعتداءات وتصاعدها بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يدفع بالمنطقة نحو المزيد من التوتر والتقسيم الزماني والمكاني.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بالتراث والثقافة، وفي مقدمتها منظمة "اليونسكو"، إلى الوقوف عند مسؤولياتها العاجلة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات اليومية، وتوفير الحماية اللازمة للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما حثت وزارة الأوقاف الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين على تفعيل الرباط وشد الرحال إلى المسجد الإبراهيمي لحمايته والحفاظ على هويته الإسلامية.