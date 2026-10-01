مدرسة داخل كرفان.. تفاصيل تربع مواطن بالبحر الأحمر لحل أزمة التعليم في «أبو محاميد»

استعرض الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للديوان العام والوحدات المحلية بمدن المحافظة، إلى جانب موقف التصالح وتقنين الأوضاع، والمتغيرات المكانية، وأعمال المراكز التكنولوجية، وموقف تحصيل الإيرادات، فضلًا عن أعمال وحدة السكان والكتب الدورية الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وناقش المجلس- خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة- موقف ملفات التصالح وتقنين الأوضاع والمتغيرات المكانية، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع الملفات وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وفي إطار دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة لمدن سفاجا والقصير ومرسى علم، ومن بينها تبرع بكرفان مكون من غرفتين ومكتب، لتجهيزه كمدرسة فصل واحد لخدمة أبناء تجمع أبو محاميد بجنوب المحافظ.

كما ناقش المجلس مذكرة مديرية العمل بشأن إحكام الرقابة الخاصة بحماية العمالة غير المنتظمة، وإحكام الرقابة على وسائل نقل العمالة من وإلى مواقع العمل، بما يشمل العاملين في مهنة الصيد، وذلك في إطار توفير الحماية اللازمة للعمالة وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة.

وشهد الاجتماع عرض قانون الضرائب العقارية رقم 3 لسنة 2026، كما وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض بمنطقتي الشيخ الشحات وحفر الباطن بمدينة الغردقة لإقامة مخبز استراتيجي بكل منطقة بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإقامة ساحة دينية بقرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم.

وفي لفتة تقديرية، كرم المحافظ المتبرع بالكرفان المخصص لإقامة مدرسة الفصل الواحد بتجمع أبو محاميد؛ تقديرًا لمساهمته المجتمعية، ودعمه للمنظومة التعليمية، كما تم تكريم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، وتكريم عدد من العاملين بالديوان العام وبعض العاملين الذين بلغوا السن القانوني للمعاش؛ تقديرًا لما قدموه من جهود وعطاء خلال سنوات عملهم.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لدى الوحدات المحلية للمدن، والعمل على تعظيم مواردها، مع ضرورة المتابعة المستمرة لموقف التحصيل، بما يسهم في دعم الموارد المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد الدكتور وليد البرقي على سرعة طرح المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، ومتابعة معدلات التنفيذ ميدانيًا بصورة مستمرة، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، لضمان الانتهاء من مشروعات الخطة في المواعيد المحددة وقبل نهاية العام المالي.