قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال الليل.. روسيا تنجح في إسقاط 330 طائرة مسيرة أوكرانية
أول تعليق من إيران على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بشأن ضلوع طهران في حادث فيرفورد
مكالمات فيديو وصور.. سقوط مبتز الفتيات في قبضة الأمن بكفر الشيخ
التضامن: منظومة متكاملة للرعاية والحماية والتمكين وتعزيز جودة حياة كبار السن
الأرصاد تكشف الأسرار الجوية للفصول الأربعة بدءا من حرارة الصيف حتى أمطار الشتاء
برشلونة وفيزبريم في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد
ارتدوا ملابس مناسبة ليلا.. انخفاض جديد بـ «الحرارة» وسقوط أمطار متفرقة اليوم
باكستان تعلن تدمير قاعدتين للإرهابيين في أفغانستان وتقتل 22 منهم
مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل
الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات المنوفية
اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد
ولا جنيه زيادة.. إعلامي يكشف موقف الأهلي من تجديد هاني وياسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة اليد المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين قطبي الرياضة المصرية.

ويسعى كل فريق إلى إنهاء مشواره في البطولة بتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية، بعد مشوار قوي خلال منافسات الدور الرئيسي، والذي شهد تألقًا من جانب الأهلي والزمالك أمام عدد من الفرق الأوروبية والعالمية.

الزمالك يحجز مقعده في مباراة تحديد البرونزية

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في التأهل إلى مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب بينيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، في ختام منافسات الدور الرئيسي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى خلف برشلونة الإسباني، ويحجز بذلك بطاقة التأهل إلى مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

الأهلي يتأهل بعد الفوز على فوكس برلين

وعلى الجانب الآخر، حسم الأهلي تأهله إلى مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما قدم أداءً قويًا أمام فوكس برلين الألماني، وحقق الفوز بنتيجة 30-27.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، ويضرب موعدًا ناريًا مع الزمالك في مواجهة مصرية خالصة على الميدالية البرونزية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك في مواجهة تحديد الميدالية البرونزية عبر شبكة قنوات أون سبورت ماكس، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين قطبي كرة اليد المصرية.

الاهلي يد الاهلي الزمالك يد الزمالك كأس العالم للأندية لليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

آبي أحمد

سماء أديس أبابا تحت التهديد.. قرار مفاجئ من المخابرات الإثيوبية بعد هجوم قاعدة بيشوفتو

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

الطماطم

هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص

أرشيفية

«لا يمكن فرض التطبيع».. رسالة سعودية حازمة لإسرائيل بعد أزمة «فلاي دبي»

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

استمارة الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

ترشيحاتنا

حلمي طولان

حلمي طولان: إدارة الزمالك اللي مش قادرة تحافظ على لاعبيها تمشي

صالح وهاني

الأرقام مش حقيقية.. صالح جمعة يكشف مفاجأة بشأن طلبات محمد هاني المالية مع الأهلي

كالوشا

يا مسهل قربت.. كالوشا مدافع إنبي يلمح بإمكانية انتقاله إلى الأهلي

بالصور

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل.. وصفة سهلة بطعم مميز

طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل
طريقة عمل الطماطم المجففة فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد