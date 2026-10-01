اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

يترقب عشاق كرة اليد المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين قطبي الرياضة المصرية.

ويسعى كل فريق إلى إنهاء مشواره في البطولة بتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية، بعد مشوار قوي خلال منافسات الدور الرئيسي، والذي شهد تألقًا من جانب الأهلي والزمالك أمام عدد من الفرق الأوروبية والعالمية.

الزمالك يحجز مقعده في مباراة تحديد البرونزية

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في التأهل إلى مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على حساب بينيروس البرازيلي بنتيجة 28-27، في ختام منافسات الدور الرئيسي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى خلف برشلونة الإسباني، ويحجز بذلك بطاقة التأهل إلى مباراة تحديد الميدالية البرونزية.

الأهلي يتأهل بعد الفوز على فوكس برلين

وعلى الجانب الآخر، حسم الأهلي تأهله إلى مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما قدم أداءً قويًا أمام فوكس برلين الألماني، وحقق الفوز بنتيجة 30-27.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، ويضرب موعدًا ناريًا مع الزمالك في مواجهة مصرية خالصة على الميدالية البرونزية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتُذاع مباراة الأهلي والزمالك في مواجهة تحديد الميدالية البرونزية عبر شبكة قنوات أون سبورت ماكس، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة المرتقبة بين قطبي كرة اليد المصرية.