بعد أكثر من 30 عامًا.. علي الحجار يعلن اعتذاره عن مهرجان الموسيقى العربية ويكشف السبب

كشف الفنان علي الحجار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سبب اعتذاره عن المشاركة في الدورة الجديدة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى التي لا يشارك فيها بالمهرجان منذ انطلاقه.

وأوضح علي الحجار أن سبب اعتذاره يرجع إلى الميزانية المالية التي اعتمدتها دار الأوبرا لأعضاء فرقته الموسيقية المصاحبة له، مشيرًا إلى أنه رفض ما وصفه بضعف المقابل المالي المخصص لهم.

وقال علي الحجار: «اعتذرت عن المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية لهذا العام، وهي المرة الأولى التي لم أشارك فيها منذ إنشاء المهرجان. والسبب الحقيقي هو أن دار الأوبرا اعتمدت ميزانية مالية ضعيفة ومهينة لأعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لي، وهو ما لم أقبله».

وأضاف: «وهي الحقيقة التي تجاهل رئيس دار الأوبرا الحديث عنها في المؤتمر الصحفي»، مشيرًا إلى أن رئيس دار الأوبرا ذكر خلال المؤتمر أنه أقام في عهده حفلات في مهرجان القلعة، وفي الإسكندرية، وعلى المسرح الكبير بالأوبرا.

وتابع الحجار: «والغريب أنه ذكر أنني في عهده قد أقمت حفلات في مهرجان القلعة وفي الإسكندرية وعلى المسرح الكبير بالأوبرا، وهو ما تعودت عليه لأكثر من ثلاثين عامًا قبل مجيئه، وليس فضلًا منه».

وواصل: «ونسي أن الفنان المحترم هو الذي يضيف هذا الاحترام للأوبرا، بالإضافة إلى أن الحفلات التي يقيمها الفنان تساهم في زيادة الدخل المادي الذي تدفع منه أجور الفنانين، وليس فضلًا من دار الأوبرا».

اعتذار محمد ثروت

وفي السياق نفسه، كان اسم الفنان محمد ثروت مدرجًا ضمن المشاركين في الدورة الجديدة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، قبل أن يعلن اعتذاره عن المشاركة أيضًا، وذلك بعد ساعات من المؤتمر الصحفي لدار الأوبرا وإعلان علي الحجار تفاصيل خلافه مع الإدارة.

موعد مهرجان الموسيقى العربية

وتقام الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم الفنان الراحل هاني شاكر، وتتوزع فعالياتها بين مسارح دار الأوبرا المصرية في القاهرة والإسكندرية ومعهد الموسيقى العربية.