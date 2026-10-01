الهلال الأحمر المصري يقدم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بمستشفيات المنوفية

واصل متطوعو الهلال الأحمر المصري بمحافظة المنوفية دورهم الإنساني في دعم المصابين الفلسطينيين المتواجدين بمستشفيات المحافظة.

وشارك النائب محمد إبراهيم موسى، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، يرافقه المهندس مصطفى بسيوني، نائب رئيس مجلس الإدارة، في زيارة الأشقاء الفلسطينيين بمستشفى قصر شبين الكوم التعليمي، ومستشفيات جامعة المنوفية، ومعهد الكبد القومي، بحضور عضوي مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو شادي وعماد عطية وإبراهيم موسى المدير التنفيذي لهلال المنوفية.

وشهدت الزيارة تقديم عدد من المساعدات والمستلزمات الأساسية، إلى جانب توزيع الألعاب والهدايا على الأطفال، في مشهد حمل الكثير من مشاعر المحبة والتقدير، وسعى إلى رسم ابتسامة وسط ظروف صعبة.