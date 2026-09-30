قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع الشهود يؤجل محاكمة 62 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية لـ 30 ديسمبر
برلماني: توجيهات الرئيس تعزز وعي المصريين وتحمي تماسك الدولة في مواجهة التحديات
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع
مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية
ماركا: حمزة عبد الكريم يعيش عامًا استثنائيًا مع برشلونة ومنتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة الدعوة بالمنوفية تُواصل لقاءاتها التوعوية لبناء الإنسان وتعزيز الفكر الوسطي .. صور

دعوة المنوفية
دعوة المنوفية

تواصل منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة المنوفية تنفيذ برنامجها الميداني المكثف لللقاءات التوعوية والدعوية بمختلف المراكز والقرى، وذلك في إطار الدور المجتمعي والدعوي الأصيل الذي يضطلع به الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الإنسان.

​وتستهدف الحملة النزول الميداني لوعاظ وواعظات المنطقة إلى مختلف المؤسسات، والتي تشمل مراكز الشباب، والمستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، والوحدات الصحية، لتقديم التوعية الدينية وتعزيز القيم الأخلاقية لدى كافة الفئات العمرية.

​وترتكز هذه اللقاءات على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها ​تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للأفكار الشاذة، و​نشر ثقافة الاحترام والتعاون والمواطنة بين أفراد المجتمع.

كما تهدف إلى ​تنمية روح الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الشباب والنشء، ​غرس الأخلاق والتربية القيمية في نفوس الأجيال القادمة.

المنوفية محافظة المنوفية دعوة المنوفية وعز المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

مجلس النواب

كيان مصر ليس الأول.. 3 تشريعات أعادها الرئيس السيسي إلى البرلمان لإعادة مناقشتها

النائب الدكتور عصام خليل،

المصريين الأحرار: الإفراج عن البحارة المصريين يؤكد قوة الدولة وحضورها لحماية أبنائها

النائب محمد سمير مكي

برلماني: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يؤكد أهمية توسيع الحوار حول التشريعات

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد