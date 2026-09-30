منطقة الدعوة بالمنوفية تُواصل لقاءاتها التوعوية لبناء الإنسان وتعزيز الفكر الوسطي .. صور

تواصل منطقة الدعوة والإعلام الديني بمحافظة المنوفية تنفيذ برنامجها الميداني المكثف لللقاءات التوعوية والدعوية بمختلف المراكز والقرى، وذلك في إطار الدور المجتمعي والدعوي الأصيل الذي يضطلع به الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لنشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الإنسان.

​وتستهدف الحملة النزول الميداني لوعاظ وواعظات المنطقة إلى مختلف المؤسسات، والتي تشمل مراكز الشباب، والمستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، والوحدات الصحية، لتقديم التوعية الدينية وتعزيز القيم الأخلاقية لدى كافة الفئات العمرية.

​وترتكز هذه اللقاءات على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها ​تصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للأفكار الشاذة، و​نشر ثقافة الاحترام والتعاون والمواطنة بين أفراد المجتمع.

كما تهدف إلى ​تنمية روح الانتماء والمسؤولية الوطنية لدى الشباب والنشء، ​غرس الأخلاق والتربية القيمية في نفوس الأجيال القادمة.