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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي علاء تخضع لعملية جراحية بالمخ

إنجي علاء
إنجي علاء
أحمد البهى

كشفت الكاتبة إنجي علاء، عن خضوعها لعملية جراحية في المخ، وذلك عبر صفحتها علي موقع فيسبوك. 

وقالت إنجي علاء في منشور: الحمد لله على كل شيء.. بعد 6 سنين ضغط ومعاناة من تعب في الأعصاب عملت عملية للأعصاب في المخ.

وأضافت: العملية خدت ست ساعات.. عديت بأيام صعبة جدا والحمد لله خرجت من المستشفى، وأتمنى تدعولي ربنا يكمل شفايا على خير ويتمم نعمته عليا يا رب يا كريم.

وتابعت إنجي علاء: أنا راضية.. والحمد لله على سند ربنا الكبير ليا وعلى كل شخص ساعدني وزارني وبعتلي ودعالي.

ووجهت إنجي علاء الشكر إلى والديها، قائلة: أمي وأبويا… مش عارفة كنت عملت إيه من غيرهم، فسلام على كل من مر وطيب الخاطر ولا سلام على من ضر.

الكاتبة إنجي علاء إنجي علاء المؤلفة إنجي علاء المخ الاعصاب

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