إنجي علاء تخضع لعملية جراحية بالمخ

كشفت الكاتبة إنجي علاء، عن خضوعها لعملية جراحية في المخ، وذلك عبر صفحتها علي موقع فيسبوك.

وقالت إنجي علاء في منشور: الحمد لله على كل شيء.. بعد 6 سنين ضغط ومعاناة من تعب في الأعصاب عملت عملية للأعصاب في المخ.

وأضافت: العملية خدت ست ساعات.. عديت بأيام صعبة جدا والحمد لله خرجت من المستشفى، وأتمنى تدعولي ربنا يكمل شفايا على خير ويتمم نعمته عليا يا رب يا كريم.

وتابعت إنجي علاء: أنا راضية.. والحمد لله على سند ربنا الكبير ليا وعلى كل شخص ساعدني وزارني وبعتلي ودعالي.

ووجهت إنجي علاء الشكر إلى والديها، قائلة: أمي وأبويا… مش عارفة كنت عملت إيه من غيرهم، فسلام على كل من مر وطيب الخاطر ولا سلام على من ضر.