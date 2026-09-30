تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية، أعمال رفع وإزالة تراكمات الرتش بمنطقة الرحاب بحي الضواحي، وذلك في إطار متابعة مستوى النظافة ورفع كفاءة المناطق السكنية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والأستاذ محمد الشناوي رئيس حي الضواحي، والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان، حيث تمت متابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع تراكمات الرتش بمنطقة الرحاب بحي الضواحي و يتفقد سير أعمال تطوير مساكن الأمين الجديد

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال التطوير الشاملة الجارية بمساكن منطقة الأمين الجديد، والتي تضم 30 عمارة سكنية، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة والارتقاء بالبيئة السكنية والخدمات المقدمة للأهالي.

وتابع المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمنطقة، موجهًا بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، والعمل على الانتهاء من مختلف الأعمال في أسرع وقت، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر العام للمنطقة

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية استمرار المتابعة الميدانية ورفع أي تراكمات أو مخلفات أولًا بأول، بالتوازي مع أعمال التطوير، والحفاظ على ما يتم إنجازه لضمان ظهور المنطقة بالمستوى الحضاري اللائق