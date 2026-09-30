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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: المرحلة الحالية تتطلب وعيا مجتمعيا وتكاتفا بين جميع الجهات

تكثيف الجهود والارتقاء بالخدمات والحفاظ على حقوق الدولة وإنجاز ملفات المواطنين وفق الجداول الزمنية
تكثيف الجهود والارتقاء بالخدمات والحفاظ على حقوق الدولة وإنجاز ملفات المواطنين وفق الجداول الزمنية
محمد الغزاوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء و بورفؤاد بالمحافظة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري، السكرتير العام، وعبد العال عبد الباري، السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات المختصة، لمتابعة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحديدا توجيهات السيد الرئيس خلال اجتماع أمس، وانعكاسها على ملفات العمل التنفيذي بالمحافظة

تكثيف الجهود والارتقاء بالخدمات والحفاظ على حقوق الدولة وإنجاز ملفات المواطنين وفق الجداول الزمنية

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق مستهدفات الدولة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي السياق ذاته، أكد محافظ بورسعيد أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بحجم الجهود والمشروعات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، والتصدي للشائعات والمعلومات غير الدقيقة من خلال إتاحة المعلومات الصحيحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتكاتفًا بين جميع الجهات ومواصلة العمل المؤسسي، بما يدعم جهود الدولة في التنمية ويحافظ على استقرارها ومقدراتها 

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مستجدات العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أداء المراكز التكنولوجية بالأحياء ومدينة بورفؤاد ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ

موجهًا بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات الأداء، مع الحفاظ على حقوق الدولة وسرعة إنجاز طلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية وسرعة التعامل مع أي متغيرات وفقًا للقانون، والارتقاء بأداء المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات الحكومية وسرعة الاستجابة للمواطنين يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بالتوازي مع استمرار المتابعة الدورية لكافة الملفات

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