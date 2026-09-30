منح لاعبي منتخب مصر راحة وبدء الاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا غدا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الوصول للقاهرة على أن ينتظموا في المعسكر ظهر غد الخميس استعدادا لودية جنوب إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لخوض مواجهة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ضمن الأجندة الدولية الحالية، وذلك بعد خوض مباراتين رسميتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب أفريقيا في تمام الساعة مساء الأحد 4 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وكان الفراعنة قد خاضوا مباراتين أمام أنجولا وجنوب السودان ضمن التصفيات الأفريقية، قبل الانتقال لخوض المواجهة الودية أمام جنوب أفريقيا.

أسعار تذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا

أعلن اتحاد الكرة فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر أمام منافسه جنوب أفريقيا والمقرر اقامتها على ستاد القاهرة .

وفتحت شركة تذكرتي، باب حجز تذاكر المباراة الودية للمنتخب الوطني الأول أمام جنوب أفريقيا، المقرر دة إقامتها، يوم 4 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساءً، بأسعار مخفضة للجماهير.

أسعار تذاكر مباراة مصر وجنوب أفريقيا

- الدرجة الثالثة 20 جنيهًا

-الدرجة الثانية 50 جنيهًا

-الدرجة الأولى 150 جنيهًا

-المقصورة 300 جنيه.