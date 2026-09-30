منتخب مصر للناشئين يواجه كولومبيا في ختام دور المجموعات بدورة سويسرا

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، مواجهة حاسمة أمام منتخب كولومبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بدورة الصداقة الدولية المقامة حاليًا في سويسرا.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة «أون سبورت» المفتوحة.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز وحسم المركز الثاني في المجموعة الأولى، بعدما ضمن منتخب إنجلترا صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.

مشوار منتخب مصر

استهل منتخب مصر مشواره بالتعادل مع كوريا الجنوبية بنتيجة 2-2، قبل أن يحسم المباراة بركلات الترجيح، ليحصل على نقطتين وفقًا لنظام البطولة، الذي يمنح الفائز بركلات الترجيح نقطتين والخاسر نقطة واحدة.

وفي الجولة الثانية، خسر المنتخب المصري أمام إنجلترا بنتيجة 2-1، بينما حقق المنتخب الإنجليزي الفوز على كولومبيا 3-2، لتصبح مواجهة مصر وكولومبيا حاسمة في صراع المركز الثاني بالمجموعة.

