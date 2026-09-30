اليوم .. الإمارات وقطر في صراع القمة.. قمة خليجي 27 ترسم طريق نصف النهائي

تختتم منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27" اليوم الأربعاء بمواجهتين تحمل كل منهما حسابات مختلفة بعدما حسم منتخبا الإمارات وقطر بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي بينما أصبحت مواجهة البحرين واليمن فرصة أخيرة للمنتخبين من أجل إنهاء البطولة بصورة أفضل.

وتتجه الأنظار إلى مباراة الإمارات وقطر على صدارة المجموعة في قمة تجمع منتخبين حصدا العلامة الكاملة من أول جولتين فيما يستضيف ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل المباراة الثانية بين البحرين واليمن في لقاء خارج حسابات التأهل لكنه يحمل أهمية معنوية كبيرة للطرفين.

الإمارات وقطر.. صراع على القمة

لن تكون مواجهة الإمارات وقطر مجرد مباراة لتحصيل حاصل رغم ضمان المنتخبين التأهل رسميًا إلى نصف النهائي إذ يسعى كل طرف إلى إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة وهو ما يمنحه مواجهة مختلفة في الدور المقبل.

ويتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة بفارق الأهداف بعدما حقق انتصارين متتاليين بدأهما بفوز كبير على اليمن بنتيجة 4-1 قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على البحرين بثلاثية نظيفة.

ووصل رصيد الإمارات إلى 7 أهداف ليصبح صاحب أقوى هجوم في المجموعة كما حافظ على نظافة شباكه خلال المباراتين في بداية تعكس حالة فنية جيدة للفريق قبل الدخول إلى الأدوار الإقصائية.

ويأمل المنتخب الإماراتي في مواصلة هذه الانطلاقة وإنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة خاصة أن الفوز على قطر سيمنحه صدارة المجموعة عن جدارة ويعزز الثقة قبل خوض نصف النهائي.

ويقود المنتخب الإماراتي المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي يمتلك خبرة كبيرة في البطولات الكبرى ويسعى إلى صناعة تجربة جديدة مع الفريق الإماراتي بعدما سبق له تحقيق نجاحات لافتة مع منتخب بلاده.

قطر.. الهدوء قبل نصف النهائي

على الجانب الآخر يدخل المنتخب القطري المواجهة بنفس الرصيد بعدما حقق الفوز على البحرين بهدفين دون رد في الجولة الأولى ثم تجاوز اليمن بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وظهر المنتخب القطري بصورة أكثر تحفظًا مقارنة بالإمارات وهو ما قد يكون جزءًا من حسابات الجهاز الفني خاصة بعد ضمان التأهل مبكرًا وعدم الحاجة إلى استنزاف اللاعبين قبل نصف النهائي.

لكن مواجهة الإمارات ستكون اختبارًا مختلفًا لأنها ستضع المنتخب القطري أمام أحد أكثر المنتخبات جاهزية هجوميًا في البطولة كما تمنحه فرصة لإثبات قدرته على التعامل مع مباراة قوية قبل الانتقال إلى الأدوار الحاسمة.

وتملك قطر تاريخًا أفضل في مواجهات المنتخبين ضمن كأس الخليج حيث التقى الطرفان 21 مرة حقق خلالها المنتخب القطري 9 انتصارات مقابل 5 للإمارات بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل.

كما توج المنتخب القطري بالبطولة 3 مرات كان آخرها عام 2014 مقابل لقبين للإمارات كان آخرهما عام 2013.

صراع الصدارة يحدد طريق نصف النهائي

وتزداد أهمية صدارة المجموعة بسبب شكل مواجهات الدور نصف النهائي حيث يلتقي متصدر المجموعة الثانية مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى بينما يواجه وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الأولى.

وبالتالي فإن نتيجة الإمارات وقطر لن تحدد فقط صاحب المركز الأول وإنما ستحدد الطريق الذي سيسلكه كل منتخب في المربع الذهبي.

وبالنظر إلى أن المنتخب السعودي حسم صدارة المجموعة الأولى فإن حسابات المجموعة الثانية أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمواجهة القمة بعدما بات معروفًا أن وصيف المجموعة الثانية سيصطدم بـ"الأخضر" في نصف النهائي.

البحرين واليمن.. مباراة بلا تأهل

وفي المباراة الثانية يبحث منتخبا البحرين واليمن عن انتصار معنوي في مواجهة فقدت أهميتها بالنسبة إلى حسابات التأهل بعدما تلقى كل منهما هزيمتين متتاليتين.

ويعيش المنتخب البحريني واحدة من أصعب فتراته في البطولة بعدما دخل المنافسات وهو حامل اللقب لكنه خرج مبكرًا من حسابات الصعود عقب الخسارة أمام قطر ثم الإمارات.

وافتتح "الأحمر" مشواره بالهزيمة أمام قطر بهدفين دون رد قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام الإمارات بثلاثية نظيفة لتتزايد الانتقادات الموجهة إلى الفريق والمدرب الكرواتي دراغان تالاييتش.

وتبدو مواجهة اليمن فرصة أمام الجهاز الفني لإعادة ترتيب الأوراق وإنهاء البطولة بانتصار يعيد جزءًا من ثقة الجماهير حتى لو لم يعد الفوز قادرًا على تغيير موقف الفريق في جدول المجموعة.

اليمن يبحث عن نهاية مختلفة

أما المنتخب اليمني فيدخل اللقاء وهو يدرك أن المنافسة على التأهل انتهت لكنه يملك دوافع أخرى في مقدمتها إنهاء البطولة بأول انتصار.

وتلقى اليمن خسارة ثقيلة في الجولة الأولى أمام الإمارات بنتيجة 4-1 لكنه ظهر بصورة مختلفة تمامًا أمام قطر في الجولة الثانية وقدم مقاومة قوية قبل أن يخسر بهدف وحيد.

وكان حارس المرمى محمد أمان أحد أبرز عناصر المنتخب اليمني خلال مواجهة قطر بعدما حافظ على حظوظ فريقه في المباراة حتى اللحظات الأخيرة.

ومن المنتظر أن يعتمد المنتخب اليمني على الروح التي ظهر بها في الجولة الثانية لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية أمام البحرين خاصة أن الفوز سيمنحه فرصة الابتعاد عن المركز الأخير وإنهاء مشاركته بصورة أفضل.