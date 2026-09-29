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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جلسة نفقة تنتهي بجريمة.. كواليس 4 ساعات قبل إنهاء زوج حياة طليقته داخل مكتب محامٍ بالإسكندرية

من امام مكتب المحامي بالاسكندرية
من امام مكتب المحامي بالاسكندرية
ريم المريسي

تحولت جلسة جمعت سيدة بطليقها داخل أحد مكاتب المحاماة بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، إلى واقعة قتل، بعدما عُثر على جثمان السيدة داخل المكتب، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طليقها، وبدأت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة.

وبحسب التحريات الأولية، كان اللقاء بين الطرفين لمناقشة خلافات قائمة بينهما، من بينها إجراءات ودعاوى مرتبطة بالنفقة، قبل أن تتطور المناقشة إلى مشادة انتهت باعتداء المتهم على السيدة باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها.

بداية الواقعة داخل مكتب المحامي

تشير المعلومات الأولية إلى أن السيدة توجهت إلى مكتب المحامي برفقة طليقها لمناقشة الخلافات والإجراءات القانونية القائمة بينهما، فيما حاول المحامي تهدئة الطرفين قبل أن يتركهما لاستكمال النقاش بشكل منفرد.

وبحسب المعلومات المنشورة، بقي الطرفان داخل المكتب بمفردهما لنحو ساعتين، قبل أن يعود المحامي ويكتشف وقوع الجريمة، ليُبلغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة.

من الخلاف إلى الاعتداء

وفقًا للتحريات الأولية، تصاعد النقاش بين الطرفين وتحول إلى مشادة، قبل أن يعتدي المتهم على طليقته باستخدام سلاح أبيض، وأشارت المعلومات المنشورة إلى إصابتها بطعنات في مناطق متفرقة من جسدها، بينها الرقبة واليدان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مكان الواقعة، والتحفظ على الأداة المستخدمة، بينما جرى نقل جثمان المجني عليها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ماذا حدث خلال الساعتين؟

ويجري فحص طبيعة الخلافات السابقة بين الطرفين، وما إذا كانت هناك محاضر أو دعاوى أو تهديدات سابقة يمكن أن تساعد في تحديد ملابسات الواقعة والدافع وراء الاعتداء.

كيف دخل السلاح إلى المكتب؟

من بين الأسئلة التي تبحثها التحقيقات كيفية دخول المتهم إلى مكتب المحامي وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وما إذا كانت كاميرات المراقبة الموجودة في العقار أو مداخله قد سجلت تحركات الطرفين قبل الواقعة.

موقف المحامي صاحب المكتب

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المحامي صاحب المكتب، باعتباره كان موجودًا في المكان قبل وقوع الجريمة، وجرى فحص موقفه في الواقعة.

وبحسب المعلومات المتاحة، صدر قرار بإخلاء سبيل المحامي بعد انتهاء التحريات الأولية إلى عدم تورطه في الجريمة، بينما تواصل جهات التحقيق فحص أقواله وما شاهده قبل وقوع الاعتداء.

تقرير الطب الشرعي يحسم جانبًا من الملابسات

أمرت جهات التحقيق بإجراءات الصفة التشريحية والفحوص اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي تعرضت لها المجني عليها.

ومن المنتظر أن تساعد نتائج الطب الشرعي في تحديد طبيعة الإصابات وكيفية حدوثها، بما يدعم جهود جهات التحقيق في إعادة بناء المشهد وتحديد التسلسل الزمني للواقعة.

ماذا حدث حتى الآن؟

المعلومات المؤكدة حتى مساء اليوم تشير إلى العثور على جثمان سيدة داخل مكتب محامٍ بمنطقة المنشية، وضبط طليقها والسلاح المستخدم، فيما جرى فحص موقف المحامي صاحب المكتب وإخلاء سبيله بعد انتهاء التحريات الأولية إلى عدم تورطه.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف التفاصيل الكاملة للواقعة، وعلى رأسها ما جرى خلال الفترة التي بقي فيها الطرفان بمفردهما، وما سبق الاعتداء مباشرة، وما إذا كانت هناك خلافات أو وقائع سابقة يمكن أن تكشف خلفية الجريمة ودافعها.

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